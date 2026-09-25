La Justicia tailandesa rechaza los recursos de Daniel Sancho y mantiene su condena a cadena perpetua

La condena a cadena perpetua impuesta a Daniel Sancho por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta se mantiene sin cambios después de que el Tribunal Provincial de Samui, en Tailandia, haya desestimado este viernes las apelaciones presentadas por las partes.

La vista se celebra a puerta cerrada y únicamente con las personas invitadas por el tribunal, además de los abogados y representantes tailandeses de ambas partes. Estaba previsto que Sancho participase mediante videoconferencia desde la prisión de Surat Thani, donde cumple condena.

La familia de Arrieta pedía la pena de muerte

Los familiares de Edwin Arrieta y la defensa de Daniel Sancho habían presentado sus respectivos recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025.

La acusación solicitaba elevar la condena hasta la pena capital por la "contundencia" de las pruebas, además de incrementar la indemnización fijada en primera instancia en 4,42 millones de bat, alrededor de 117.000 euros.

Por su parte, la defensa de Sancho reclamaba la celebración de una nueva vista o la repetición del juicio para poder convocar a nuevos testigos. Su versión sostiene que la muerte de Arrieta se produjo accidentalmente durante una pelea.

Condenado por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, fue condenado en 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, ocurrido un año antes en la isla tailandesa de Phangan.

El tribunal también lo condenó por el posterior desmembramiento del cirujano plástico colombiano, de 44 años y natural de Lorica.

La decisión conocida este viernes todavía no convierte la condena en firme, ya que las partes disponen de la posibilidad de presentar otro recurso ante el Tribunal Supremo de Tailandia.