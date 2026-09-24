La Justicia obliga a Trump a devolver el acceso a la Casa Blanca a varios medios de comunicación

Un juez federal de Washington ha ordenado a la Administración de Donald Trump restablecer temporalmente el acceso a la Casa Blanca de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, después de que los tres medios fueran vetados la semana pasada.

El magistrado Timothy Kelly considera que los medios tienen posibilidades de demostrar que la retirada de sus acreditaciones se produjo sin las garantías de debido proceso. Su decisión obliga a devolver y restablecer los pases de prensa mientras continúa el procedimiento judicial.

La medida tiene carácter temporal y estará vigente durante 14 días, mientras el tribunal examina el fondo de la demanda presentada por los tres medios contra la Administración Trump.

Los medios denunciaron una vulneración de la libertad de prensa

CNN, MS NOW y Politico acudieron a los tribunales después de que sus periodistas perdieran el acceso al recinto de la Casa Blanca. Los medios sostienen que la decisión estuvo relacionada con el contenido de sus informaciones y que vulneró las garantías de libertad de expresión y de prensa recogidas en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

La Administración Trump, por su parte, ha defendido que el acceso a la Casa Blanca es un privilegio y no un derecho y ha alegado motivos de seguridad nacional para justificar la medida. El juez ha expresado dudas sobre esta argumentación y ha señalado que el expediente presentado hasta ahora no acredita que la retirada de las acreditaciones respondiera a una amenaza para la seguridad nacional.

Relacionado Xi Jinping aboga por una relación estable con EEUU a su llegada a Washington para reunirse con Trump

El veto se produjo después de que Trump anunciara la exclusión de los tres medios y los acusara públicamente de difundir información que calificó de falsa. Las organizaciones afectadas presentaron posteriormente una demanda conjunta para recuperar el acceso a las instalaciones presidenciales.

Algunos periodistas seguían sin poder entrar

La aplicación de la orden judicial comenzó con dificultades. Horas después del fallo, periodistas de CNN, MS NOW y Politico denunciaron que todavía se les impedía acceder al recinto de la Casa Blanca y que algunas acreditaciones habían sido confiscadas. Los tres medios solicitaron una actuación urgente del tribunal para hacer efectiva la decisión.

El caso se produce en medio de una disputa más amplia entre la Administración Trump y varios medios de comunicación estadounidenses sobre las condiciones de acceso de los periodistas a la Casa Blanca y la cobertura de la actividad presidencial.