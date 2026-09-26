León XIV pide “honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana” en su visita a París

El papa León XIV ha reclamado este sábado en París que se respete la dignidad de todas las personas, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Durante su visita a un centro de acogida para migrantes, el Pontífice ha pedido “ver a quien no es visto” y “rescatar” a quienes “la economía y la cultura esclavizan”.

León XIV ha visitado la Maison Bakhita, un proyecto de la Archidiócesis de París gestionado por las Hermanas Scalabrinianas y dedicado al acompañamiento y la integración social. Allí ha escuchado los testimonios de varias personas, entre ellas un refugiado afgano y representantes de una asociación que trabaja con personas con discapacidad.

En su intervención, el Papa ha puesto como ejemplo a Santa Josefina Bakhita, la religiosa sudanesa que sufrió la esclavitud antes de convertirse al cristianismo y cuya figura da nombre al centro.

“Santa Bakhita nos compromete a ver a quien no es visto, a rescatar a quienes hoy la economía y la cultura esclavizan, a honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana”, ha señalado León XIV.

Una sociedad que no deje a nadie atrás

El Pontífice también ha destacado el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad basada en la solidaridad y ha contrapuesto este modelo a una cultura que, según ha señalado, “desagrega las comunidades” y provoca que las ciudades enfermen de soledad.

León XIV ha defendido además que la acogida no debe entenderse únicamente como una ayuda que unos ofrecen a otros, sino como un encuentro en el que todas las personas tienen algo que aportar.

“Nadie es tan pobre que no tenga algo que ofrecer; nadie es tan rico que no tenga algo que recibir”, ha afirmado durante su visita.

El Papa ha agradecido finalmente la labor de los responsables y voluntarios de la Maison Bakhita y ha recordado la tradición de asistencia y caridad desarrollada por la Iglesia en Francia.

El viaje del Papa continúa en Francia

La visita al centro de acogida se enmarca en el viaje apostólico que León XIV realiza a Francia hasta el 28 de septiembre. Durante estos días tiene previsto participar en distintos actos religiosos y mantener encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y colectivos sociales.

Este sábado también tiene previsto reunirse con miembros de la Asamblea Sinodal Provincial, catecúmenos y neófitos. Por la tarde presidirá una misa en la Plaza de la Concordia y posteriormente se desplazará al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde participará en una oración en la Gruta de las Apariciones de Massabielle.

El domingo se reunirá con los obispos de la Conferencia Episcopal de Francia y celebrará una misa en la pradera del santuario de Lourdes. El lunes, última jornada de su viaje, se desplazará a Metz, donde participará en un encuentro interreligioso y en un acto dedicado a las raíces de Europa, la paz y la unidad.

El viaje concluirá con una misa en la catedral de San Esteban y la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Metz-Nancy-Lorena, antes del regreso del Pontífice al Vaticano.