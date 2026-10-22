Macron anuncia que prohíbe las protestas no sindicales

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la adopción de nuevas medidas para restablecer el orden público, proteger edificios públicos y evitar daños en comercios, entre las que destaca la prohibición de todas las movilizaciones de organizaciones no sindicales. El mandatario galo recomendó evitar manifestaciones en los próximos días y avanzó que los prefectos vetarán las convocatorias de organizaciones “sin legitimidad”, mientras que a los sindicatos se les propondrán recorridos alternativos. Macron distinguió entre actos “políticos y sediciosos”, atribuidos a grupos de extrema izquierda cuyo objetivo sería “hacer caer la República”, y otros episodios de delincuencia.

Tras el anuncio, las prefecturas de varias ciudades, como París o Niza, limitó las protestas para el fin de semana. En la capital, la prefectura vetó una marcha estudiantil, aunque el Tribunal Administrativo de París suspendió la prohibición. En Niza se prohibieron las concentraciones en el centro y se desplegaron 650 agentes adicionales, recordando que organizar marchas no declaradas o prohibidas conlleva hasta seis meses de prisión y multas de 7.500 euros, según el Código Penal.

En paralelo, la prefectura del Ródano decretó la prohibición de las manifestaciones previstas en la ciudad de Lyon para este sábado. La medida responde a una nueva convocatoria de movilización y a los graves incidentes registrados el 17 de octubre durante una protesta contra el coste de la vida que congregó a 20.000 personas. Aquella jornada se saldó con entre 150 y 200 comercios saqueados, una oficina de turismo incendiada, enfrentamientos policiales y la detención de unas 200 personas.

Toque de queda

Por su parte, el prefecto Étienne Guyot justificó el veto señalando que las restricciones contribuyeron a devolver la calma a las calles. Esta prohibición se suma a la prórroga del toque de queda nocturno en el centro de Lyon, que seguirá vigente entre las 23:00 horas del jueves y las 6:00 horas del viernes. La Administración defiende que estas restricciones combinan una protección efectiva para comercios y residentes con el funcionamiento de los servicios.

No obstante, se contemplan excepciones para el transporte, emergencias, trabajo, razones familiares imperiosas y la apertura de hostelería y ocio. Las fuerzas de seguridad mantendrán su despliegue para realizar los controles correspondientes en el perímetro delimitado.