Macron defiende que Europa se arme contra “el vasallaje”

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió que Europa debe reforzar su Defensa y no ceder al “vasallaje” ni convertirse solo en “una potencia moral” sin capacidad de acción en un mundo más conflictivo. Según Macron, “hay que asumir plenamente nuestra ambición diplomática que debe consistir en defender nuestros intereses, nuestra influencia, y no ceder nada ni al vasallaje ni, de alguna manera, a la idea de que deberíamos convertirnos en una potencia moral impotente”.

Ante los embajadores franceses, el presidente pidió asumir el “momento difícil” del orden mundial, donde se impone cada vez más “la ley del más fuerte”. Sin embargo, ha destacado que Europa es mucho más fuerte de lo que muchos creen y insistió en reforzar la unidad y seguir una “lógica de poder más clara para Francia y para Europa”. Para Macron, es necesario continuar defendiendo la influencia europea allá donde el multilateralismo pueda ser efectivo: “Es asumir la defensa completa de nuestros intereses, y es continuar defendiendo nuestra influencia allá donde el multilateralismo efectivo pueda ser defendido, y asumir esta lucha”.

En su intervención, también subrayó la importancia de desarrollar la industria armamentística europea y de pensar “en europeo” y menos en “francés”. Según él, “La Europa de la Defensa debe ser una tierra de conquista y de creación de valor”. Macron destacó que el fortalecimiento de la industria militar europea no solo garantiza seguridad, sino también independencia estratégica frente a terceros actores internacionales, reduciendo la dependencia tecnológica y logística de potencias extranjeras. Además, insistió en que la cooperación europea debe ser sólida y coordinada, de manera que cada país contribuya a un objetivo común sin fragmentar la capacidad de acción continental.

Sobre Ucrania, Macron defendió la Coalición de Voluntarios como nueva alianza de defensa, destacando que este foro representa una “verdadera revolución estratégica” y ha permitido que la seguridad europea “no dependa únicamente de la OTAN”. Insistió en que ningún acuerdo puede “sacrificar los intereses europeos” y señaló que el partenariado estratégico creado refuerza la defensa de Francia y de toda Europa.

Además, afirmó que la iniciativa europea busca equilibrar la cooperación con Estados Unidos, garantizando que las decisiones sobre apoyo militar a Kiev tengan en cuenta los intereses del continente. Macron resaltó que la creación de alianzas flexibles y multilateralistas es clave para enfrentar un mundo con reglas internacionales cada vez más inestables, y pidió que Europa sea un actor autónomo capaz de proyectar poder y seguridad sin depender de terceros.