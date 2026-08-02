Marco Rubio advierte de la amenaza del espionaje cubano en EEUU

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, asiste a una conferencia de prensa.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió el sábado la estrategia de la administración de Donald Trump frente a algunos de los principales desafíos internacionales, desde Cuba hasta Venezuela, pasando por China, Irán y la guerra en Ucrania, al tiempo que reivindicó el liderazgo del mandatario estadounidense en materia de política exterior y de seguridad.

En una entrevista concedida a la cadena Fox News, Rubio situó a Cuba como una de las principales amenazas para la seguridad nacional estadounidense, abogó por mantener la presión sobre el régimen iraní, defendió el papel de Washington como posible mediador entre Rusia y Ucrania y aseguró que la relación personal entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, constituye un elemento clave para preservar la estabilidad entre ambas potencias.

Rubio respaldó un reciente informe elaborado sobre Cuba en el que se alerta de las actividades de inteligencia e influencia atribuidas al Gobierno cubano, y aseguró que La Habana ha logrado infiltrarse en instituciones estadounidenses durante décadas.

“Si observas la historia del espionaje en Estados Unidos, Cuba es el único país que consistentemente ha implantado e incrustado espías en nuestro sistema, sin siquiera pagarles”, afirmó. El jefe de la diplomacia estadounidense recordó varios casos de infiltración en organismos de inteligencia.

Suministro eléctrico

La isla de Cuba sufrió el sábado una caída parcial del suministro eléctrico que dejó sin energía a la parte occidental del país, incluida la capital La Habana, según informó la empresa eléctrica estatal cubana Unión Eléctrica (UNE).

“A las 18.07 (hora local) ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kilovatios de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara provocando la división del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y posteriormente la caída de la zona occidental. Quedaron sin servicio Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas”, informó el organismo en una publicación en sus redes sociales.

Las autoridades cubanas confirmaron que pusieron “en marcha los protocolos para la interconexión del SEN” después de la caída