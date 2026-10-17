Medio millón de manifestantes y cientos de detenidos en las protestas de Francia

Más de 500.000 personas han participado este sábado en las multitudinarias movilizaciones celebradas en las principales ciudades francesas para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas, según la cifra proporcionada por la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los principales sindicatos franceses.

"Salarios, carestía de la vida, servicios públicos: nos unimos todos" es el lema del sindicato para esta movilización, surgida tras las protestas de estudiantes de secundaria de las últimas semanas para denunciar la falta de recursos, profesorado e instalaciones adecuadas.

En París, la manifestación ha comenzado en la plaza de la República, donde desde la mañana del sábado ha habido enfrentamientos entre policías y manifestantes. Los agentes llegaron a desplegar un cañón de agua, pero finalmente comenzó la marcha con algo de retraso respecto al horario previsto de las 14.00 horas. La marcha ha transcurrido con relativa tranquilidad hasta alcanzar la plaza de Clichy, punto de destino de la manifestación.

En otros puntos de la ciudad se han registrado disturbios, incendios de vehículos y uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía contra concentraciones no autorizadas. El Ministerio del Interior francés informó de 272 detenciones en todo el país hasta las 15.00 horas, según los balances recogidos por EFE y Reuters. El desglose de las detenciones en París requiere confirmación adicional.

"Las detenciones se están produciendo en todos los distritos parisinos. Se trata principalmente de detenciones por participación en un grupo con el fin de cometer actos de violencia o daños —individuos detenidos con guantes, puños americanos u objetos para lanzar en sus bolsos—, porte de armas (cuchillos), posesión de productos explosivos, ocultación del rostro y actos de violencia", ha informado la Fiscalía, citada por la cadena BFMTV. Las autoridades reconocen, en cualquier caso, que "la gran mayoría de los manifestantes se están manifestando pacíficamente".

También ha habido manifestaciones en otras ciudades como Lyon, donde se han reunido unas 20.000 personas; Nantes, con una cifra similar, o Rennes, con unos 10.000 asistentes.

Entre los incidentes más destacados está el breve asalto a la sede del Ayuntamiento de Marsella durante las protestas. Según las imágenes grabadas por TF1, ha sido arrojado al suelo un busto de Marianne, símbolo de la República, se ha realizado una pintada anarquista en una pared y se han roto varias pantallas. Efectivos de seguridad se enfrentaron a los asaltantes en el vestíbulo y finalmente estos huyeron. No hubo heridos.

El alcalde de Marsella, Benoît Payan, ha criticado esta acción. "Esto es inaceptable", ha afirmado en respuesta a la entrada de "vándalos" en la sede del Ayuntamiento de Marsella. "Los daños son objetivamente bastante limitados", ha reconocido, aunque ha destacado el simbolismo del ataque contra el busto de Marianne.

"Es inaceptable ver a gente aprovechándose de las protestas para irrumpir, vandalizar y destruir todo lo que constituye la base de nuestra nación", ha afirmado. "Se supone que esta Marianne representa a todos los franceses y francesas", ha argumentado.

Asimismo, se ha informado de un incendio y saqueo en la oficina de turismo de la plaza Bellecour, en Lyon. Individuos encapuchados han atacado la oficina de turismo durante unos 15 minutos. Han roto los cristales y se ha declarado un incendio.

También se han registrado saqueos en comercios del centro de Marsella, entre la sede de la prefectura y el Puerto Viejo, en establecimientos de distintos sectores: ropa, artículos de lujo, electrodomésticos, maquillaje, joyería, alimentación y panaderías.

En la manifestación de Saint-Étienne, un manifestante resultó gravemente herido y perdió una mano, según fuentes policiales citadas por BFMTV. En Lille, un grupo alejado de la manifestación irrumpió en el Ayuntamiento.

"No nos dejaremos intimidar"

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha advertido tras los "abusos" que "no nos dejaremos intimidar" y ha vinculado las protestas y los disturbios con la cercanía de las elecciones presidenciales del próximo año.

"A quienes claramente pretenden utilizar esta violencia como un 'calentamiento' antes de las elecciones presidenciales, les digo claramente: no nos dejaremos intimidar. Nadie impondrá su agenda política mediante la violencia", ha declarado en redes sociales. "Las instrucciones dadas son claras: prevenir los abusos, proteger la propiedad y a las personas, detener a los responsables y llevarlos ante la justicia", ha añadido.

Desde la oposición de extrema derecha, Jordan Bardella ha criticado los disturbios y a los "profesionales del caos" responsables. "Solo profesionales del caos se han reunido para atacar a las fuerzas del orden, saquear negocios y vandalizar edificios públicos", ha afirmado.

Así, ha criticado a la "extrema izquierda" de Jean-Luc Mélenchon, quien, según Bardella, "aboga por el desorden". Es "el mejor aliado de los macronistas para desacreditar cualquier demanda social". Bardella ha defendido una movilización por el poder adquisitivo, la reducción de los impuestos sobre los combustibles y los empleos con salarios dignos, además de apoyar a la candidata de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, en las elecciones presidenciales.

Por su parte, el candidato presidencial de La Francia Insumisa, Mélenchon, ha destacado que "donde no hay policía, hay calma y buen ánimo". "Parece que el objetivo de esta estrategia de 'ley y orden' es la confrontación. Es lamentable. Por eso, se están organizando marchas espontáneas por todas partes para manifestarse. Y donde no hay policía, ¡hay calma y buen ambiente!", ha recalcado antes de condenar la intervención policial en la plaza de la República.

Según una encuesta citada en informaciones sobre la movilización, casi siete de cada diez franceses aprueban las protestas del 17 de octubre contra el aumento del coste de la vida, en un contexto de preocupación por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.