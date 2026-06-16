Muere Anne Schedeen, la "madre" de ALF, a los 77 años

Anne Schedeen, la actriz que encarnó a la madre de familia Kate Tanner en ALF, la icónica sit-com de finales de los 80 sobre un simpático extraterrestre que era acogido por una típica familia estadounidense, ha muerto. La intérprete tenía 77 años y por el momento no se ha revelado la causa de la muerte.

"Con gran pesar comunicamos que Annie ha fallecido plácidamente", ha dado a conocer la familia a través de una publicación en su cuenta de Facebook. "Deja tras de sí un legado extraordinario de energía creativa, un humor agudo, amor por su familia, amor por los perritos, un odio ardiente hacia Trump, la pasión por las compras de segunda mano y el amor por una buena historia. Nos sentimos desolados sin ella. La queríamos muchísimo, al igual que todos los que la conocieron", reza el texto, recordando a la fallecida.

"Era una fuerza de la naturaleza. Y resulta inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero, como ella misma decía: "Siempre estoy con vosotros". Y tiene razón. Los recuerdos, las obras de arte, las carcajadas, las joyas hechas a mano, los óleos, las esculturas, los trajes y toda esa alegría de vivir perduran", continúa el mensaje de la familia, que invita además a, en vez de enviar flores, hacer una donación en honor de la actriz a la ONG Hábitat para la Humanidad (Habitat for Humanity).

Según recoge The Hollywood Reporter, el agente de la intérprete también ha confirmado la noticia. "Anne era una auténtica artista y una amiga. Era única. La echaré de menos", aseguró.

Anne Schedeen, la icónica matriarca de la familia de ALF

Nacida como Luanne Ruth, Schedeen creció en una granja a las afueras de Portland y empezó a tomar clases de interpretación en el Portland Civic Theater. Más adelante se trasladó a Nueva York para probar suerte como actriz profesional. Apareció en títulos como El hombre de los seis millones de dólares, Busquen a Christie Love, Lucas Tanner, Tres en la carretera, Marcus Welby, La mujer biónica, La criatura infernal, Muñecas de papel, Simon & Simon, Magnum, P.I, Perry Mason, Mantis religiosa y La juez Amy, entre otros, hasta que llegó el que sería su rol más mítico.

"Cuando llegó ALF, era otra temporada piloto", explicó la actriz en una entrevista concedida a The Washington Post en 1988. "No paraba de leer guiones. Estuve a punto de participar en uno, pero me retiré en el último momento. Entonces leí el de ALF. Dije: 'Esto es divertido. Me hace reír'. Conocí a la gente que trabajaba en el proyecto, conocí a ALF y me convencí aún más de que quería hacerlo. Ese pequeño extraterrestre me hacía reír", expresó en aquel entonces, si bien en entrevistas posteriores también reveló que el rodaje no había sido fácil.

ALF fue creada en 1986 por Paul Fusco y Tom Patchett y estuvo en emisión hasta 1990. A lo largo de cuatro temporadas y 106 episodios, la producción narraba la historia de Gordon Shumway, más conocido como Alf, un extraterrestre peludo procedente del planeta Melmac, que era acogido por la familia Tanner tras estrellarse con su nave espacial en la Tierra.