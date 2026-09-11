Muere Astrid de Noruega, solo 15 días después de su hermano el rey Harald V

La familia real noruega vuelve a estar de luto. La princesa Astrid de Noruega, hermana del fallecido rey Harald V, ha muerto este viernes a los 94 años, apenas dos días después de participar en el funeral de Estado de su hermano en Oslo. La Casa Real confirmó la noticia con un breve comunicado en el que expresó su profundo pesar por la pérdida.

La muerte de Astrid se produce en un momento especialmente delicado para la monarquía noruega. Harald V falleció el pasado 28 de agosto, a los 89 años, después de más de tres décadas en el trono, y su funeral se celebró el miércoles 9 de septiembre en la catedral de Oslo. Su hijo, Haakon VIII, es desde entonces el nuevo monarca del país.

Astrid realizó su última aparición pública precisamente durante la despedida de su hermano. Su delicado estado de salud le impidió participar en el cortejo fúnebre, aunque estuvo presente en la ceremonia para rendirle homenaje.

Una vida dedicada a la Corona

Nacida en 1932, Astrid era hija del rey Olav V y de la princesa heredera Märtha. Su papel dentro de la Casa Real cobró especial importancia tras la muerte de su madre, en 1954. Con apenas 22 años asumió numerosas funciones de representación y ejerció como una especie de primera dama junto a su padre, el rey Olav V, durante los primeros años de su reinado.

A lo largo de su vida mantuvo una estrecha vinculación con la actividad de la Corona y con distintas causas sociales. La Casa Real ha destacado especialmente su compromiso con las personas más vulnerables, así como su carácter cercano, cálido y profundamente entregado a sus obligaciones.

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En los últimos meses, su salud se había deteriorado. Astrid permaneció hospitalizada durante más de seis meses por complicaciones relacionadas con una neumonía, aunque recibió el alta médica en agosto. Pese a sus problemas de salud, continuó vinculada a la vida pública de la familia real hasta sus últimos días.

El homenaje del nuevo rey

El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, ha recibido con profundo pesar la muerte de su tía. En su homenaje, destacó la lealtad de Astrid hacia la familia real y su prolongada dedicación al país.

Con su fallecimiento, la Casa Real noruega pierde a una de las figuras más veteranas de la institución, apenas unos días después de despedir a su hermano Harald V. Su muerte vuelve a teñir de luto a una monarquía que acaba de iniciar una nueva etapa con Haakon VIII al frente.