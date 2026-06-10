Muere Lady Pamela Hicks, dama de compañía de Isabel II.

Lady Pamela Hicks, dama de compañía de la reina Isabel II, prima del Felipe de Edimburgo e hija de Louis Mountbatten, falleció a los 94 años en su residencia de Oxfordshire. Con su muerte desaparece uno de los últimos testigos directos de la vida íntima de la familia real británica durante el siglo XX.

Nacida en 1929, creció en el seno de una de las familias más influyentes del Imperio británico. Su padre fue una figura clave en la transición hacia la independencia de la India, mientras que su madre, Edwina Ashley, destacó por su labor humanitaria. Pamela y su hermana Patricia se educaron en un ambiente marcado por la diplomacia, la política y la vida cortesana.

Su relación con la familia real fue muy estrecha desde la infancia. En 1947 fue una de las damas de honor en la boda de Isabel y Felipe, y en 1953 acompañó a Isabel II durante su histórica coronación en la abadía de Westminster, un acontecimiento que describió en sus memorias como “un privilegio irrepetible”.

Lady Pamela se convirtió en una de las damas de compañía más discretas y leales de la soberana, acompañándola en giras internacionales, visitas de Estado y actos de gran relevancia diplomática. Su experiencia y conocimiento de distintos entornos culturales la convirtieron en una figura importante dentro del círculo más cercano de la reina.

Su vida estuvo marcada por la tragedia en 1979, cuando su padre, lord Mountbatten, fue asesinado por el IRA en un atentado en Irlanda. Pese al impacto de aquella pérdida, mantuvo siempre una imagen pública de serenidad y discreción. En 1960 se casó con el diseñador de interiores David Hicks, con quien tuvo tres hijos y formó una de las parejas más representativas del estilo británico de su época.