Un muerto y cinco heridos en un tiroteo durante una rave en el norte de Suiza

Una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas, algunas de ellas de gravedad, en un tiroteo registrado durante la madrugada de este domingo en una fiesta tipo rave en Aarau, en el norte de Suiza. El suceso tuvo lugar en el hipódromo de la ciudad, donde se celebraba un evento de música electrónica.

La Policía cantonal de Argovia informó de que los disparos se produjeron durante la noche en la zona de Aarauer Schachen. Según los primeros datos facilitados por las autoridades, una persona falleció y cinco resultaron heridas, mientras que algunas de estas últimas presentan lesiones de gravedad.

El autor de los disparos consiguió huir del lugar, por lo que las fuerzas de seguridad mantienen abierta una operación para localizarlo y esclarecer tanto las circunstancias del tiroteo como el posible móvil.

Amplio dispositivo policial

Tras el suceso, la Policía desplegó un amplio dispositivo en los alrededores del hipódromo. La zona permanece acordonada en un extenso perímetro, que incluye también espacios deportivos y una piscina pública cercana.

Las autoridades han pedido a la población que se mantenga alejada del área mientras continúa la búsqueda del responsable. El operativo incluye medios aéreos y un helicóptero del Ejército suizo.

Además, la Policía cantonal ha solicitado la colaboración ciudadana y ha pedido a quienes dispongan de fotografías o grabaciones de vídeo del momento de los disparos que las faciliten para ayudar a la investigación.

Según medios locales, la fiesta, conocida como Aarauer Rave, reunía a varios miles de personas en el recinto. Testigos citados por la prensa suiza aseguraron haber escuchado varios disparos consecutivos durante el evento.

Por el momento, no se han aclarado los motivos del tiroteo ni se han facilitado detalles sobre la identidad de la víctima mortal o de los heridos.

Aarau se encuentra en el cantón de Argovia, a unos 46 kilómetros de Zúrich. Aunque Suiza presenta una de las tasas de posesión de armas más elevadas de Europa, los tiroteos violentos son poco frecuentes en el país.