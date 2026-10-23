Al menos un muerto y cuatro heridos en un tiroteo cerca de París

Una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas este viernes en una serie de disparos registrados en Trappes y otras localidades cercanas a París. El presunto autor de los hechos ha sido detenido y se encuentra bajo custodia policial, según ha confirmado el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que ha calificado lo ocurrido de "muy grave".

Los hechos se produjeron en el departamento de Yvelines, al suroeste de la capital francesa. Según las primeras informaciones, el sospechoso habría disparado desde un vehículo en distintos puntos de la zona, incluidos Trappes y La Verrière. Posteriormente, fue arrestado en Coignières.

Mapa con localización del suceso. | Europa Press

Entre los heridos figura una niña de 12 años, además de dos hombres de 29 y 49 años, según las informaciones difundidas por medios franceses. Por el momento, las autoridades no han aclarado las circunstancias exactas del ataque ni el motivo que llevó al sospechoso a abrir fuego.

La Fiscalía Antiterrorista examina el caso

El primer ministro francés ha señalado que las autoridades de seguridad y judiciales están movilizadas para esclarecer lo ocurrido. La Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa (PNAT) sigue el caso para determinar si los hechos pueden tener una dimensión terrorista, aunque por ahora no se ha confirmado públicamente el móvil ni que exista una investigación formal por terrorismo.

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, declaró a la cadena BFMTV que, por lo que se sabía inicialmente, el autor parecía haber disparado contra peatones en distintos lugares. Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si los diferentes tiroteos están relacionados.

Trappes, una localidad de unos 35.000 habitantes situada al suroeste de París, ha registrado episodios de violencia armada en las últimas semanas. La investigación deberá esclarecer las motivaciones del sospechoso y las circunstancias en las que se produjo el ataque.