Un muerto y ocho heridos en un tiroteo tras un partido de fútbol americano en Estados Unidos

Al menos una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas en un tiroteo registrado este sábado en Birmingham, en el estado estadounidense de Alabama, después de la celebración de un partido de fútbol americano. Una de las víctimas permanece en estado crítico y la Policía ha detenido a una persona por su presunta relación con los hechos.

El suceso ocurrió poco después de las 19:50 horas (hora local) en la manzana 400 de Grayman Avenue West, en las inmediaciones del estadio Legion Field. Los agentes acudieron al lugar tras recibir un aviso por disparos y encontraron a varias personas con heridas de bala.

El oficial Darrell Freeman ha confirmado que el balance asciende a nueve víctimas: una fallecida, una en estado crítico y siete heridas que permanecen estables.

Un detenido y varias armas intervenidas

Durante la intervención, los agentes localizaron varias armas de fuego, que fueron trasladadas al depósito policial de pruebas para su análisis.

En relación con la investigación, Freeman ha señalado que "una persona ha sido detenida y trasladada a la comisaría de Birmingham para ser interrogada".

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar las posibles responsabilidades.

El ataque ocurrió después del Magic City Classic

El incidente tuvo lugar cerca del estadio Legion Field, donde esa misma jornada se había disputado el Magic City Classic, un encuentro de fútbol americano.

El jefe de Policía de Birmingham, Michael Pickett, ha aclarado que el tiroteo se produjo una vez finalizado el partido y que los hechos ocurrieron principalmente fuera del recinto deportivo.

Según ha explicado, el incidente tuvo lugar, "en su mayor parte, fuera de las instalaciones", mientras continúan las pesquisas policiales.