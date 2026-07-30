La ONU alerta de que el hambre agrava la crisis del ébola en el Congo

La agencia de alimentos de la ONU advirtió ayer de que el agravamiento del hambre en la República Democrática del Congo (RDC) “está socavando” la capacidad de respuesta al brote de ébola, declarado el pasado 15 de mayo, que deja hasta el momento un saldo de más de 1.480 muertos y 3.360 casos confirmados.

“El ébola se alimenta de los retrasos, el miedo y el hambre”, remarcó el director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau, quien defendió que “detener este brote requiere que todos estén implicados y que las comunidades estén en el centro”. Insistiendo sobre la importancia de la asistencia alimentaria de cara a la contención del virus, en la medida en que ello ayuda a las familias a permanecer en el hogar, genera confianza con las comunidades y permite que los equipos sanitarios sigan desplazándose, la agencia de la ONU pidió financiación inmediata para ello.

El programa mundial de alimentos cifró en 256,3 millones la cantidad para mantener sus operaciones en el país

Concretamente, el programa cifró en 293,6 millones de dólares (unos 256,3 millones de euros) la cantidad necesaria para mantener todas sus operaciones en RDC, incluyendo la financiación de la logística de emergencia y la asistencia alimentaria en las zonas afectadas.

“La asistencia alimentaria está en primera línea de la contención del ébola”, recalcó Skau para, seguidamente, poner sobre la mesa la necesidad de “recursos para ampliar la respuesta antes de que este brote supere a la respuesta”.

Inseguridad

Además de fijar la rapidez y los recursos como principales desafíos, en un contexto en el cual las carencias de logística, asistencia alimentaria y apoyo comunitario corren el riesgo de debilitar los esfuerzos de contención, el PMA puso el foco en la inseguridad, la dificultad de acceso, los disturbios comunitarios y la limitada capacidad operativa en zonas recientemente afectadas, señalándolos como elementos que siguen complicando la vigilancia, el movimiento de suministros y la ampliación de la respuesta.