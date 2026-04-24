La OTAN advierte a EEUU que no puede expulsar a España de la organización

El jueves salió a la luz un correo interno del Pentágono que planteaba medidas de presión contra países que no apoyaron la ofensiva de EEUU en Irán, entre ellos la posible suspensión de España de algunos ámbitos de la OTAN. Medios internacionales interpretaron que Trump “sugería expulsar a España de la OTAN”. El Gobierno español respondió defendiendo que España es un socio fiable.

Este viernes, fue la OTAN quien fijo su postura. “El Tratado Fundacional de la OTAN no contiene ninguna disposición relativa a la suspensión de la condición de miembro de la OTAN, la expulsión o la participación limitada”, comentó un portavoz de la Alianza Atlántica al ser cuestionado sobre el asunto.

La única posibilidad de que un Estado miembro pueda dejar de forma parte de la Alianza Atlántica es a voluntad propia, tal y como recoge el artículo 13 del Tratado de Washington, que explica que “cualquiera de las partes podrá dejar de ser parte” un año después de “haber notificado su denuncia al Gobierno de Estados Unidos”. Tras la filtraciones que apuntan, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, restó importancia al asunto. Dijo que no ha recibido queja formal de parte de la Administración de Donald Trump. “Nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el Gobierno de Estados Unidos”, zanjó Sánchez desde la capital chipriota Nicosia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido anteriormente muy insistente en sus críticas hacia España y otros socios de la Alianza por, en su opinión, la poca implicación de estos en la guerra en Oriente Próximo, llegando incluso con amenazar con la salida de su país de la OTAN.

La UE, de perfil

“Tenemos la sede en la misma ciudad que la OTAN, pero somos una institución independiente. Cooperamos con la OTAN, pero no discutimos sobre sus asuntos internos”, declaró el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa en Nicosia. Ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ni el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, que acompañaban a Costa ante la prensa, quisieron tomar la palabra para responder a la cuestión.

Las advertencias de Trump al Gobierno español se convirtieron en una constante desde enero de 2025. Lo que comenzó como reproches por el gasto en defensa fue escalando hasta incluir aranceles punitivos, presiones dentro de la OTAN e incluso la insinuación de expulsar a España de la Alianza. La presión se hizo más visible en junio de 2025, cuando Trump acusó abiertamente a España de ser “un país famoso por su poca contribución”. En Davos, a principios de 2026, volvió a señalar a España como el único aliado que no había aceptado el incremento al 5% del PIB. Aunque España ha sido el blanco más recurrente del presidente de EEUU, el debate sobre el gasto militar afecta a varios gobiernos europeos que han mostrado resistencia a alcanzar ese objetivo, entre ellos Bélgica, Italia y otros miembros con presupuestos de defensa por debajo del umbral exigido por Washington.