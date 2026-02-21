Una OTAN “más europea” se abre camino aparte de Estados Unidos

Polonia, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia reivindican los pasos dados por el continente europeo para redoblar su defensa y seguridad, apuntando que la tarea es ser “lo suficientemente fuerte como para disuadir cualquier amenaza”, en plenas tensiones con Estados Unidos, que aboga por una OTAN menos dependiente de Washington. En rueda de prensa desde Cracovia, el titular de Defensa polaco, Wladislaw Kosiniak-Kamisz, insistió el viernes en la necesaria alianza entre las potencias europeas de la OTAN, defendiendo las “actividades del grupo E5, la colaboración en materia militar y de defensa, y el cumplimiento de los compromisos”. El grupo de países ha firmado un proyecto conjunto para desarrollar defensas aéreas de bajo coste para proteger los cielos europeos de incursiones, después de la crisis vivida a finales del pasado verano con la entrada de drones.

Según subrayó Kosiniak-Kamisz, la intención es que en materia de defensa y disuasión estas potencias europeas “sean lo suficientemente fuerte como para disuadir cualquier amenaza y evitar que alguien ataque a la UE”, fijando este rearme como la principal tarea de las potencias europeas.

Más gasto

En medio de las tensiones con Estados Unidos, que pide abiertamente reformular la OTAN para que los aliados europeos den un paso adelante y se hagan cargo de la seguridad del continente, el titular de Defensa polaco recalcaba que Europa ha escuchado el mensaje y ha elevado la financiación de su sector militar y de sus Ejércitos. “Apoyamos una alianza y una relación transatlántica fuertes, y queremos mantener una relación sólida con Estados Unidos, pero sabemos que Europa está haciendo mucho más que hace un año, y puede convertirse en un socio valioso”, argumentó, señalando que las potencias europeas “están haciendo ahora más que en los últimos 30 años desde el fin de la Guerra Fría”. Así, Kosiniak-Kamisz indicó el “gran avance” en el continente que representa que el paso adelante en “términos de defensa y de responsabilidad sobre el territorio”.

De lado de Francia, la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, reivindicó la alianza con los países vecinos para una OTAN “más europea”. “Sabemos que debemos avanzar hacia una OTAN más europea y, por supuesto, estamos trabajando en ello de cara a la próxima cumbre de Ankara, porque nuestra misión es poder contar colectivamente con más capacidades para defender nuestros países”, expuso. “En lo que respecta a las capacidades de defensa, parte esencial de ello es volvernos más resilientes en Europa en su conjunto, no solo dentro de la OTAN, sino ser más resistentes frente a los ataques híbridos”, declaró por su parte el titular alemán de Defensa, Boris Pistorius, quien ha insistido en que parte de esta disuasión es mejorar la alerta temprana.

Por parte de la Unión Europea, la Alta Representante, Kaja Kallas, explicó que el vínculo transatlántico “se está redefiniendo”, y ante la expectativa de que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa, el continente tiene que abordar “cambios estructurales, no solo cuestiones temporales”.

Tira y afloja con España por el porcentaje: la OTAN quiere un 3% La ministra de Defensa española, Margarita Robles, reafirmó el compromiso de España con la UE y la OTAN ante el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius. Pese a la presión del comisario para elevar el gasto militar al 3,5% del PIB, Robles defendió a España como un aliado “serio, fiable y responsable” que ya realiza un esfuerzo presupuestario significativo y cuenta con unas Fuerzas Armadas y una industria de defensa modélicas. Kubilius advirtió que no invertir lo suficiente debilita la defensa colectiva y cuestionó cómo se pueden alcanzar nuevos objetivos de capacidades sin incrementar la financiación. Recordó que los aliados acordaron elevar sus techos de gasto, advirtiendo que la seguridad europea se resentirá si no se cumplen los niveles pactados. Sin embargo, España mantiene una postura propia frente a los porcentajes que tilda de “arbitrarios”. Mientras que la OTAN planteó llegar al 5% del PIB en 2035 (repartido entre defensa pura y seguridad), el Gobierno español defiende que el 2,1% actual es una cantidad suficiente para cumplir con los requisitos de capacidades militares. Madrid pone el foco en objetivos concretos y en la operatividad real en lugar de en cifras macroeconómicas, señalando además la dificultad de la industria para canalizar inversiones de tal magnitud. Ante esta discrepancia, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha otorgado flexibilidad a Madrid para marcar su propia senda de gasto, siempre que cumpla con los compromisos de capacidades en tiempo y forma. Los requerimientos a España tienen un importante componente naval, de elementos logísticos, de infraestructuras y movilidad. La Alianza insiste en que los nuevos requisitos no se alcanzarán sin llegar, como mínimo, al 3% del PIB, por lo que España tiene que mantener una senda ascendente de inversión.