Trump asegura que EEUU controla con sus satélites la situación del uranio enriquecido de Irán.

Sobre la mesa hay un memorándum de entendimiento de 14 puntos que plantea una tregua indefinida y un período de 30 días para negociar un acuerdo más amplio: reapertura del estrecho de Ormuz, limitación del programa nuclear iraní y levantamiento progresivo de sanciones estadounidenses.

Las discrepancias siguen siendo profundas, especialmente sobre el programa nuclear. Washington propone una suspensión de 20 años, mientras Teherán solo acepta una paralización parcial hasta 2031. Irán también debe decidir si entregará a Estados Unidos los cientos de kilos de uranio enriquecido que conserva. Si hay acuerdo, Washington liberaría miles de millones de euros en fondos iraníes congelados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que la Fuerza Espacial norteamericana está siguiendo con sus satélites la situación actual del uranio enriquecido de Irán que, según el mandatario, está sepultado entre los escombros de los ataques estadounidenses de 2025.

“Se entra y se saca”

“Esto no ha terminado, porque todavía hay material nuclear que hay que sacar de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que hay que desmantelar”, intervino el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en declaraciones a la televisión estadounidense CBS. Cuando se le preguntó cómo debería retirarse el uranio altamente enriquecido, Netanyahu respondió: “Se entra y se saca”, añadiendo que la mejor forma sería entrar en Irán -lo que ha defendido desde el inicio de la ofensiva- para hacerse con el material fisionable como parte de un acuerdo.

Pakistán traslada a EEUU la respuesta iraní al plan de paz

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, avisó este domingo que su país responderá en consecuencia a cualquier posible despliegue militar europeo en el estrecho de Ormuz para contribuir al bloqueo perimetral de Estados Unidos en la zona.

“La presencia de buques de guerra franceses y británicos, o de cualquier otro país que potencialmente acompañen las acciones ilegales e internacionalmente ilícitas de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, recibirá una respuesta decisiva e inmediata”, declaró. La amenaza llega un día después de que fuentes del Ministerio de Defensa británico anunciaran que el destructor Dragon de la Marina Real comenzará un próximo despliegue en preparativos de una misión internacional.