El papa León XIV pasa por quirófano este martes para extirparle un nódulo pulmonar

El papa León XIV será hospitalizado este martes a última hora de la mañana en el Hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica en la que le extirparán un nódulo pulmonar detectado durante una revisión médica. Según fuentes del Vaticano, la operación se realizará después de que los médicos localizaran la lesión en una fase muy temprana.

El propio Robert Prevost anunció el domingo, tras el rezo del Ángelus, que tendría que pasar por quirófano en los próximos días. Ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro, explicó que los médicos habían encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón durante unos controles rutinarios y destacó que estaba bien localizado.

El Papa mantiene su agenda antes de la operación

A pesar de la intervención prevista, León XIV ha mantenido este lunes sus actividades habituales, según confirmó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. Durante la mañana, el Pontífice se reunió con miembros del Círculo de San Pedro, una asociación benéfica de Roma que presta ayuda a personas vulnerables.

Una vez concluida la operación, se espera que la recuperación se prolongue durante aproximadamente una semana. Por el momento, el Vaticano no ha detallado más información sobre el procedimiento quirúrgico.

Relacionado El Papa León XIV anuncia que será operado de un nódulo en el pulmón

Mensajes de apoyo desde distintos países

El anuncio de la intervención ha provocado numerosas muestras de solidaridad desde diferentes partes del mundo. Entre ellas figuran los mensajes del presidente de Argentina, Javier Milei, y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que han expresado sus deseos de una pronta recuperación para el Pontífice.

También se han sucedido las iniciativas religiosas para pedir por su salud. La presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) ha anunciado una jornada especial de oración por el Papa y la Iglesia, mientras que la Iglesia en Perú ha incorporado una intención específica por León XIV en la misa por la Nación celebrada en el Santuario de Las Nazarenas.

Desde Australia, el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Timothy Costelloe, ha calificado la situación de «motivo de profunda preocupación» para quienes ven en el Pontífice una voz a favor de la paz, la compasión y la estabilidad internacional.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Austria, Franz Lackner, ha pedido oraciones para que la intervención transcurra sin complicaciones y el Papa pueda recuperarse pronto. La arzobispa anglicana de Canterbury, Sarah Mullally, también ha expresado su apoyo y ha asegurado que pedirá «la protección, la cercanía y el cuidado de Dios» para León XIV.