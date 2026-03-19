El Parlamento Europeo da el primer paso para avalar el acuerdo comercial con EEUU, pero exige garantías

La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves su posición sobre el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, dando así el primer paso hacia su aprobación definitiva, aunque con condiciones claras.

El texto, que fija un tope del 15% a los aranceles estadounidenses sobre productos europeos, deberá ser ahora ratificado por el pleno de la Eurocámara en la próxima sesión.

Condiciones y advertencias

El presidente de la comisión y ponente del informe, Bernd Lange, ha advertido de que no habrá decisión final hasta contar con “claridad” sobre el cumplimiento del pacto por parte de Washington.

Entre las principales exigencias introducidas por los eurodiputados figura una cláusula de caducidad, que permitiría a la UE reactivar represalias comerciales si el acuerdo no se renueva en un plazo de 18 meses.

Además, reclaman una salvaguarda para que las condiciones arancelarias queden supeditadas a que Estados Unidos respete sus compromisos y no recurra a medidas de presión o coerción.

Un acuerdo con concesiones

El pacto fue negociado el pasado verano por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

A cambio de evitar una escalada comercial, la UE aceptó el límite del 15% en los aranceles y se comprometió a incrementar las compras de energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares, además de invertir otros 600.000 millones en el país.

No obstante, el acuerdo deja fuera sectores clave como el acero europeo, que sigue sujeto a un recargo del 50%.

Próximos pasos

El texto fue aprobado en comisión con 29 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención. Ahora deberá superar el trámite del pleno antes de iniciar las negociaciones interinstitucionales para su adopción definitiva.

Desde el Parlamento Europeo insisten en que mantendrán el “control” sobre el proceso y que tendrán la última palabra sobre la aplicación final del acuerdo.