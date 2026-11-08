Polonia investiga como terrorismo el tiroteo de Cracovia que dejó seis muertos y 16 heridos

La Policía polaca investiga como un posible caso de terrorismo el tiroteo registrado este sábado en la Plaza Mayor de Cracovia, que dejó seis fallecidos y 16 heridos. Las autoridades han confirmado además que los tres cadáveres encontrados en el domicilio familiar del presunto autor corresponden a sus padres, de 53 y 52 años, y a su hermana, de 20.

Los cuerpos presentaban heridas de bala y fueron localizados durante una intervención policial en la vivienda familiar, situada en Ostrowiec Swietokrzyski, a unas dos horas de Cracovia. Las primeras hipótesis apuntan a que las tres personas murieron por los disparos.

El sospechoso, un joven polaco de 24 años, permanece en estado crítico y está siendo intervenido quirúrgicamente en un hospital de Cracovia. Fue reducido por los agentes después de irrumpir alrededor de las 15:00 horas en la céntrica plaza con un vehículo a gran velocidad y abrir fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

El sospechoso tenía ideas radicales

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, ha señalado que las primeras pesquisas apuntan a que el atacante mantenía "opiniones muy radicales", aunque todavía no se ha establecido una motivación concreta.

En el vehículo del sospechoso se encontraron varias armas y, según las autoridades, utilizó un arma automática durante el ataque. Una de las hipótesis que se investigan es que pudo conseguir el armamento en su propia vivienda, ya que su padre tenía licencia de armas.

La operación policial en el domicilio contó con la participación de unidades antiterroristas. El ministro también ha descartado, por el momento, que hubiera más atacantes implicados en el tiroteo.

Dos días de luto nacional

Entre los seis fallecidos figura un ciudadano británico. Entre los heridos hay cinco personas de nacionalidad alemana, británica, portuguesa, rusa y austríaca. Dos de los afectados que fueron trasladados a hospitales ya han recibido el alta.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha decretado dos jornadas de luto nacional, el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, una decisión respaldada por el primer ministro, Donald Tusk.

El ataque ha conmocionado Cracovia, uno de los principales destinos turísticos del país. La Plaza Mayor, escenario de los disparos, es uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad.