Reino Unido aprueba una ley que prohibirá fumar a todos los nacidos después del 2008

El tabaquismo causa unas 80.000 muertes al año en el Reino Unido, una de las principales razones que ha impulsado la nueva ley.

Reino Unido ha aprobado una ley que prohíbe de forma permanente la compra de tabaco a todas las personas nacidas después del 1 de enero de 2009, en una medida considerada “histórica” por el Gobierno británico y que busca reducir drásticamente el tabaquismo entre las nuevas generaciones.

La norma, ya acordada entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, entrará en vigor tras recibir la sanción real y convertirá en ilegal la venta de cigarrillos a quienes actualmente tienen 17 años o menos, con el objetivo de crear la primera generación libre de humo.

El ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, calificó la medida como un “momento histórico” y defendió que permitirá proteger a los jóvenes de “una vida de adicción y daño”.

Nuevas restricciones al tabaco y al vapeo

La ley no solo afecta al tabaco tradicional, sino que amplía el control sobre otros productos. El Gobierno tendrá nuevas competencias para regular cigarrillos electrónicos, vapeo y productos de nicotina, incluyendo su publicidad, sabores y envases.

Además, se prohíbe vapear en coches donde viajen menores, así como en las inmediaciones de colegios, hospitales y parques infantiles, ampliando las zonas libres de humo.

La normativa introduce un sistema progresivo: la edad legal para comprar tabaco irá aumentando cada año, con la intención de que el consumo desaparezca de forma natural entre las nuevas generaciones en las próximas décadas.

La medida ha sido celebrada por organizaciones sanitarias, que la consideran un avance clave en salud pública, aunque también ha generado críticas desde algunos sectores políticos que cuestionan su aplicación práctica.

Con esta decisión, el Reino Unido se convierte en uno de los primeros países del mundo en aprobar una prohibición generacional del tabaco, en un intento de reducir las cerca de 80.000 muertes anuales asociadas al tabaquismo en el país.