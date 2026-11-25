Los fugitivos que aparecen son buscados en toda Europa por delitos contra niños y personas mayores.

La detención en Ourense de un hombre reclamado por Portugal por una agresión sexual a una menor vuelve a poner el foco en los fugitivos buscados por la Justicia en distintos países europeos. El arrestado, sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega y una condena superior a siete años de prisión por unos hechos cometidos en 2021, fue localizado por la Policía Nacional en un municipio ourensano en el que residía.

Su arresto muestra cómo la cooperación policial y judicial permite localizar a personas reclamadas por otros Estados. Aunque no consta que el detenido en Ourense figurase en la lista pública de los más buscados de Europol, su caso sirve para acercarse a una plataforma que permite consultar los rostros y los datos de algunos de los prófugos considerados prioritarios en Europa.

La web Europe's Most Wanted, impulsada por la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (ENFAST) y alojada por Europol, reúne perfiles de personas buscadas por delitos graves. Las fichas incluyen fotografías, país reclamante, delitos atribuidos y, cuando corresponde, información sobre las condenas pendientes.

Los fugitivos reclamados por España

Entre los perfiles publicados en la plataforma figuran varios prófugos buscados por las autoridades españolas. Sus casos están relacionados con delitos de especial gravedad, como violación, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaciones criminales.

Uno de ellos es Segundo Cousido Vieites, reclamado por España por un delito de violación. Su ficha indica que tiene una condena de 20 años de prisión y que también es buscado por Alemania, Portugal y Suiza. También aparece José Antonio García Moya, reclamado por España por violación y con una condena de ocho años de prisión. En su ficha figuran asimismo Alemania y Reino Unido entre los países vinculados a su búsqueda.

Otro de los perfiles es Asif Abdul Razzaq, buscado por tráfico ilícito de estupefacientes y blanqueo de capitales. La ficha señala que no compareció ante el tribunal. La lista incluye además a Alejandro Salgado Vega, reclamado por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y participación en una organización criminal. Por último, Andrea Sánchez Antelo figura por un delito de fraude y también aparece reclamada por Bélgica, Francia, Alemania y Portugal.

Estos perfiles permiten comprobar que las búsquedas pueden extenderse a varios países y que una misma persona puede ser reclamada por más de una autoridad judicial.

Fugitivos que podrían encontrarse en España

La plataforma también recoge casos en los que las autoridades de otros países señalan España como uno de los posibles lugares donde podría encontrarse el fugitivo. Entre ellos figura Armin Moini, reclamado por Suecia por tráfico de drogas, tráfico de armas y blanqueo de capitales.

Otro perfil es el de Oskar Beneš, buscado por la República Checa por tráfico de estupefacientes y cuya posible localización incluye España y Portugal. La ficha indica que fue condenado a 12 años de prisión. También aparece Darius Pozarickij, reclamado por Lituania por tráfico de drogas, con España entre los países donde podría encontrarse.

La presencia de estos nombres en la plataforma no significa que las autoridades hayan confirmado que se encuentran actualmente en España. Se trata de posibles localizaciones comunicadas por los países que los buscan, una información que puede cambiar a medida que avanzan las investigaciones.

Del asesinato al narcotráfico: los delitos de la lista europea

Los perfiles de Europe's Most Wanted abarcan una amplia variedad de delitos. Entre los más graves figuran asesinatos y lesiones graves, violaciones, explotación sexual de menores, secuestros, robos organizados y tráfico de drogas.

También aparecen reclamaciones por blanqueo de capitales, extorsión, fraude y pertenencia a organizaciones criminales. En algunos casos, las personas buscadas ya han sido condenadas y han escapado para evitar cumplir sus penas; en otros, son investigadas y reclamadas para responder ante la Justicia.

La plataforma permite consultar las fichas individuales y conocer qué autoridad policial solicita la colaboración ciudadana. No constituye un registro de todas las órdenes europeas de detención y entrega activas, sino una selección de fugitivos cuya búsqueda se difunde públicamente.

La colaboración ciudadana ha contribuido a 58 detenciones

La web se puso en marcha en 2016 y, según los datos difundidos por Europol en noviembre de 2026, 191 fugitivos han sido detenidos mientras sus perfiles estaban publicados. En 58 de esos casos, la información facilitada por ciudadanos ayudó a hacer posible el arresto.

Solo en lo que va de 2026, hasta el lanzamiento de la última campaña europea el 12 de noviembre, se habían producido 16 detenciones de personas incluidas en la plataforma. Cuatro de ellas fueron posibles gracias a pistas aportadas por ciudadanos.

Quienes reconozcan a alguna de las personas buscadas o dispongan de información sobre su paradero pueden comunicarlo a través de los canales habilitados en cada ficha. Las autoridades recuerdan que no se debe intentar acercarse ni contactar con los fugitivos, sino trasladar cualquier dato a la Policía.

La detención en Ourense de un hombre reclamado por Portugal es otro ejemplo de la dimensión internacional de estas investigaciones: un prófugo puede ser localizado lejos del país que lo reclama gracias a la cooperación entre fuerzas policiales y autoridades judiciales.