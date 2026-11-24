Los jueces de instrucción de París han enviado a juicio al expresidente francés Nicolas Sarkozy y a su esposa, Carla Bruni, por la supuesta maniobra para que el empresario Ziad Takieddine se retractara de sus acusaciones sobre la financiación libia de la campaña de 2007. La decisión, adelantada por RTL y confirmada por franceinfo este martes, los sitúa ante el tribunal correccional por asociación de malhechores para preparar una estafa en banda organizada y por encubrimiento de soborno de testigo.

Con ellos irá a juicio Michèle “Mimi” Marchand, responsable de la agencia Bestimage, a quien se atribuyen además hechos de corrupción de personal judicial extranjero. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) había pedido el juicio en diciembre de 2025, y la vista se contempla para finales de 2027. El caso se conoce en Francia como “Sauver Sarko”.

En el centro del caso está la entrevista que Takieddine concedió en noviembre de 2020 en Líbano a un periodista de Paris Match y a un fotógrafo de Bestimage. El intermediario franco-libanés, testigo clave de la trama, exculpó entonces a Sarkozy. Desde 2016 sostenía que había entregado maletas con dinero en efectivo desde Trípoli al Ministerio del Interior francés, y llegó a hablar de hasta cinco millones de euros de Gadafi para Sarkozy y su jefe de gabinete en 2006 y 2007. Murió en septiembre de 2025 en Beirut.

Los investigadores sospechan que varias personas, algunas cercanas al expresidente, participaron en el pago al testigo para que cambiara su versión. Bruni fue imputada en julio de 2024 y quedó bajo control judicial, con prohibición de contactar con los demás implicados salvo con su marido. Según la investigación, borró todos los mensajes intercambiados con Marchand el día en que esta fue imputada, en junio de 2021. Sarkozy había sido imputado en octubre de 2023 por soborno de testigo. Él ha negado siempre cualquier participación en la operación.

El nuevo juicio llega mientras el expresidente aguarda la decisión del proceso principal. En septiembre de 2025, el tribunal de París lo declaró culpable de asociación ilícita por la trama libia y lo condenó a cinco años de cárcel. Ingresó en prisión en octubre y salió a los 20 días, a la espera del recurso. El juicio de apelación se fijó del 16 de marzo al 3 de junio de 2026, y concluyó el 27 de mayo con la decisión fijada para el 30 de noviembre a las 14,00 horas. Sarkozy repitió en sus últimas palabras que no recibió “ni un céntimo” de dinero libio y admitió su temor a volver a la cárcel.