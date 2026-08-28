Teherán ve posible recuperar la vía diplomática con EEUU

El Gobierno de Irán declaró este viernes que volver a la vía diplomática con Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz definitivo en Oriente Próximo “no es imposible”, si bien precisó que “la presión no funciona”, después de que Washington haya lanzado una campaña de “guerra económica” contra Teherán durante los últimos días.

“Retomar el rumbo de la diplomacia no es imposible”, indicó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien ha resaltado a través de un mensaje publicado en redes sociales que “depende de que Estados Unidos comprenda un simple hecho: la presión no funciona”.

“Estados Unidos debe generar confianza, hablar con respeto, reconocer nuestros derechos y cumplir con nuestros compromisos”, manifestó el jefe de la diplomacia iraní, que ha ensalzado además las “discusiones creativas” que mantuvo el jueves con su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, para abordar la situación.

Por contra, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró este mismo viernes que “el bloqueo y la operación Marginado Económico” —en referencia a la campaña para aislar la economía iraní— “aplastarán la fallida economía iraní”. “Estados Unidos ha guiado 130 millones de barriles fuera (del estrecho de Ormuz) durante los últimos catorce días. Irán, cero”, dijo en redes sociales, señalando el bloqueo marítimo impuesto por Washington en esta estratégica vía y a los datos facilitados recientemente por el Mando Central de Estados Unidos sobre estas operaciones.

Estados Unidos, por boca del propio Bessent, anunció el lunes pasado una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, llegando a amenazar con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China, para alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.

Washington advierte que Ormuz está libre de minas

El Ejército de Estados Unidos dijo este viernes haber retirado “con éxito” las minas colocadas “haces meses” por Irán en las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, al tiempo que se jactaba de que mientras sus uniformados han facilitado la salida de “750 millones de barriles de petróleo crudo”, Teherán “no ha exportado ni un solo barril” desde la reanudación de su bloqueo. “Las rutas de tránsito internacionalmente reconocidas en el estrecho están libres de minas marinas iraníes gracias al increíble trabajo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, indicó el almirante Brad Cooper. Ya el martes el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el paso está libre de minas, a la par que amenazó a la República Islámica de que “destruirá” cualquier buque militar.