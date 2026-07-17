Un terremoto de magnitud 7,3 sacude México y Guatemala y activa la alerta de tsunami
PROFUNDIDAD ENTRE 10 Y 15KM
El seísmo tuvo su epicentro frente a la costa de Chiapas y, por el momento, no se han registrado víctimas ni daños graves
Un terremoto de magnitud 7,3 ha sacudido este viernes la costa del estado mexicano de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, lo que ha obligado a activar una alerta de tsunami en varias zonas del Pacífico, según informaron las autoridades estadounidenses y mexicanas.
El seísmo, con una profundidad de entre 10 y 15 kilómetros, se sintió con intensidad en distintas localidades del sur de México, así como en Guatemala y El Salvador, donde numerosos edificios fueron evacuados de forma preventiva.
El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió de la posibilidad de olas peligrosas en un radio de 300 kilómetros del epicentro. Las previsiones apuntan a olas de entre 30 centímetros y un metro en las costas de México y Guatemala, mientras que en otros países del Pacífico, como Colombia, Costa Rica o Ecuador, se esperan variaciones inferiores a los 30 centímetros.
Por el momento, las autoridades no han informado de víctimas mortales ni de daños materiales de gravedad. El presidente de Guatemala confirmó que, de manera preliminar, no se han registrado fallecidos, mientras que la Secretaría de Protección Civil de Chiapas mantiene activos los protocolos de vigilancia y evaluación en las zonas afectadas.
El secretario de Marina de México señaló que, según las primeras valoraciones, no existen afectaciones graves, aunque recomendó extremar la precaución en el litoral ante la posible subida del nivel del mar provocada por el efecto tsunami.
Las autoridades continúan monitorizando la evolución del fenómeno y evaluando posibles daños mientras permanece activa la alerta en la región.
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