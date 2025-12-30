Sin trenes en el Canal de la Mancha por una avería eléctrica

Eurostar, el operador de trenes de alta velocidad que conecta Reino Unido con el continente europeo, ha anunciado este martes la suspensión de todos sus servicios tras el cierre del túnel bajo el Canal de la Mancha debido a un problema en el suministro eléctrico aéreo y a la posterior avería de un tren Le Shuttle.

En un primer aviso, la compañía alertó del riesgo de retrasos significativos y cancelaciones de última hora. Sin embargo, horas después confirmó la paralización total de los servicios previstos para este martes, instando a los pasajeros a no desplazarse a las estaciones hasta nuevo aviso.

“Debido a un problema con el suministro eléctrico aéreo y a la posterior avería del tren Le Shuttle, el Eurotúnel se encuentra cerrado. Lamentablemente, esto significa que no tenemos más remedio que suspender todos los servicios hoy hasta nuevo aviso”, señala Eurostar en un comunicado publicado en su página web.

Ante esta situación, la empresa ha habilitado varias opciones para los viajeros afectados como cambiar la reserva de forma gratuita para viajar en la misma clase en otra fecha u hora, cancelar el billete y solicitar un vale electrónico válido durante los próximos 12 meses, o bien optar por el reembolso íntegro del importe abonado.

Además, Eurostar ha informado de que los clientes de LNER, la operadora ferroviaria del noreste de Inglaterra, con billetes fechados para este martes 30 de diciembre, podrán utilizar trenes alternativos de la misma compañía durante la jornada. Aquellos pasajeros que hayan tenido que interrumpir su viaje en la estación londinense de King’s Cross podrán regresar a su estación de origen sin coste adicional en el siguiente servicio disponible, mientras que quienes decidan posponer su viaje internacional podrán emplear su billete de LNER para desplazarse ese mismo día.

Un punto crítico del transporte europeo en Navidad

El incidente se produce en uno de los momentos de mayor presión para el Eurotúnel, una infraestructura clave del transporte europeo, solamente el año pasado el Eurostar transportó más de 11,2 millones de pasajeros a través del Eurotúnel. En condiciones normales, el túnel del Canal de la Mancha soporta decenas de miles de pasajeros diarios entre trenes de alta velocidad y servicios de transporte de vehículos, con picos especialmente elevados durante las vacaciones de Navidad y fin de año. Estas fechas concentran una parte significativa del tráfico anual, impulsado por viajes familiares, turismo y desplazamientos transfronterizos, lo que amplifica el impacto de cualquier interrupción del servicio y complica la reubicación de los viajeros afectados.