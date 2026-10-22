El Tribunal Penal Internacional (TPI), galardonado con el premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo

El Tribunal Penal Internacional (TPI), objeto de sanciones de Estados Unidos por sus investigaciones por genocidio en Gaza, ha sido galardonado con el premio Premio Sájarov 2026 a la Libertad de Conciencia, el premio anual que otorga cada año el Parlamento Europeo, según han confirmado diversas fuentes parlamentarias y ha anunciado después en sesión plenaria la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

Así lo ha decidido la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, que reúne a la presidenta de la institución y a los líderes de los grupos políticos. Eso sí, la ceremonia de entrega tendrá lugar el 16 de diciembre en la ciudad francesa de Estrasburgo durante la sesión plenaria.

"La Unión Europea se fundamenta en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales, y este premio reconoce la importante labor del tribunal en defensa del Derecho Internacional y la justicia", ha indicado Metsola en una declaración institucional para dar a conocer la decisión de la Eurocámara.

La candidatura del TPI, presentada por el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D), ha contado también con el respaldo de los liberales de Renew, los Verdes y el grupo de La Izquierda, lo que le ha permitido imponerse a las otras dos candidaturas finalistas, que eran el opositor tanzano Tundu Lissu y las hermanas gemelas iraníes Tarané y Romina Rahimi --ambas condenadas por Teherán--, según han explicado fuentes parlamentarias.

Esas mismas fuentes han señalado que la elección ha estado marcada por la división del voto entre los grupos de derecha y ultraderecha de la Eurocámara, después de que el Partido Popular Europeo (PPE), los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN) respaldaran al líder de la oposición democrática de Tanzania.

Sin embargo, Patriotas por Europa, el grupo de Vox, no se ha sumado a este bloque y ha mantenido su apoyo a su propia candidatura, las hermanas gemelas iraníes Tarané y Romina Rahimi. Esta división en el bloque conservador ha resultado clave para la elección del TPI, que ha obtenido el mayor número de votos.

Metsola, no obstante, también ha reconocido a Tundu Lissu y a las hermanas Taraneh y Romina Rahimi, destacando del primero que sigue encarcelado y ha trabajado "en favor de unas elecciones libres y justas en Tanzania"; mientras que de las gemelas ha dicho que "deberían tener toda la vida por delante" y que, sin embargo, una de ellas "se enfrenta a una condena a muerte" y la otra a "décadas de prisión por protestar".

"Un papel fundamental" contra la impunidad

El Premio Sájarov se concede cada año a personas u organizaciones destacadas por su defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. En 2025 fue otorgado al periodista y activista bielorruso Andrzej Poczobut y a la periodista georgiana Mzia Amaglobeli, mientras que en 2024 se concedió a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

En esta ocasión ha sido premiado el TPI, que investiga y, cuando procede, juzga a personas acusadas de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión.

"La corte desempeña un papel fundamental en la lucha mundial contra la impunidad. A través de la justicia penal internacional, busca que los responsables rindan cuentas por sus crímenes y que estos no vuelvan a cometerse", ha destacado la Eurocámara en un comunicado, en el que ha reconocido la labor del TPI.

Kallas viaja a La Haya para apoyar al TPI

Este galardón coincide en el tiempo con el viaje que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, tiene previsto hacer este viernes a La Haya (Países Bajos), ciudad sede del TPI, donde expresará su apoyo a la corte frente a las medidas promovidas por EEUU para debilitar la institución y limitar su capacidad de actuación, según han informado fuentes europeas.

El pasado 9 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el propio TPI en un nuevo paso de la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra el tribunal, al que acusó de ser un organismo "supranacional corrupto" y "politizado" que abusa de su autoridad.

Estas medidas restrictivas, que están sujetas a una moratoria inicial de seis meses, se dieron a conocer horas después de la decisión del Comité Noruego del Nobel de reconocer a la exjueza del TPI y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, con el premio Nobel de la Paz, galardón que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había reclamado en los días anteriores para sí mismo.

Se suman, eso sí, a las medidas restrictivas impuestas anteriormente por Washington contra varios jueces y fiscales del TPI, incluida su presidenta, Tomoko Akane, sancionada el pasado agosto, en represalia por las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.

El Estatuto de Bloqueo, sobre la mesa

La Comisión Europea ya ha confirmado anteriormente que el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, el mecanismo que sirve para neutralizar los efectos de sanciones de terceros países en suelo europeo, sigue "sobre la mesa" como opción para proteger a altos cargos del Tribunal Penal Internacional (TPI) frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

"Obviamente queremos hacer lo que esté en nuestra mano para proteger el trabajo del tribunal y, por el momento, estamos en contacto con varios de los Estados parte de la corte para ver qué medidas prácticas podemos poner en marcha en caso de que las sanciones sigan adelante", explicó una portavoz comunitaria en una rueda de prensa el lunes.

La posibilidad de recurrir al Estatuto de Bloqueo ha cobrado fuerza después de que los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete reafirmaran la semana pasada su disposición a adoptar "todas las medidas necesarias" para garantizar la independencia y el funcionamiento del TPI frente a las sanciones estadounidenses, durante el Consejo Europeo celebrado en Bruselas.

No obstante, los líderes europeos también apostaron por agotar la vía diplomática, después de que la Administración de Donald Trump decidiera aplazar seis meses la entrada en vigor de las nuevas sanciones y se mostrara dispuesta a abordar sus preocupaciones con los Estados parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI.