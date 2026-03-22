Trump amenaza con atacar la red eléctrica de Irán si no abre Ormuz en 48 horas

El estrecho de Ormuz, punto clave del comercio mundial de petróleo, en el centro de la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.

La tensión en Oriente Próximo sigue en aumento tras el ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha advertido a Irán de que atacará su sistema eléctrico si no garantiza la apertura total del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

El mandatario realizó la amenaza a través de su red social, donde aseguró que, de no cumplirse sus exigencias, Washington “destruirá” centrales eléctricas iraníes. Este paso supone una nueva escalada en un conflicto que se prolonga ya durante varias semanas y que mantiene en alerta a la comunidad internacional por su impacto en el suministro energético global.

El estrecho de Ormuz, punto clave del comercio mundial de petróleo, en el centro de la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.

Desde Teherán, las autoridades respondieron con firmeza y advirtieron de represalias en caso de un ataque. El Gobierno iraní aseguró que podría actuar contra infraestructuras vinculadas a Estados Unidos e Israel, elevando aún más el riesgo de un enfrentamiento directo.

En paralelo, Irán sostiene que el estrecho de Ormuz sigue abierto para la navegación internacional, aunque ha limitado el paso a embarcaciones de países considerados “enemigos”. Esta vía marítima es clave para el comercio mundial, ya que por ella transita una parte significativa del petróleo global.

El cruce de amenazas se produce en un contexto de creciente inestabilidad, con intercambios de ataques y una escalada militar que genera incertidumbre sobre la evolución del conflicto y sus consecuencias económicas y geopolíticas.