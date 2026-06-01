Trump anuncia el final de la ofensiva israelí en Líbano

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, como había anunciado después de que el mandatario norteamericano mantuviera una conversación “muy productiva” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Además, Trump anunció un compromiso del partido-milicia chií Hezbolá de no atacar.

“He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro ‘Bibi’ Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso”, explicó Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

El mensaje llegaba después de que los equipos de negociación de Irán hubieran anunciado la suspensión de las negociaciones de paz con EEUU a raiz de los ataques de las Fuerzas de Defensa Israelí contra el Líbano. La agencia de noticias iraní Tasnim lo confirmó al asegurar que hasta que no finalizasen las hostilidades en el país árabe “no habrá diálogo”, amenazando con “bloquear completamente el estrecho de Ormuz” y activar otros frentes, como el del estrecho de Bab el Mandeb, que funciona como acceso al mar Rojo por el golfo de Adén.

El Gobierno iraní criticó así el “continuo incumplimiento” por parte de EEUU y de Israel del alto el fuego del 8 de abril y advirtió de que se defendería “con todo su poder y capacidad” apelando a la “legítima defensa”.

“Es evidente que la República Islámica de Irán defenderá sus intereses con todo su poder y con todas sus capacidades, conforme a su derecho inherente a la legítima defensa en cualquier lugar que considere necesario”, explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en un comunicado.

“En todos los frentes”

Teherán recordó que el alto el fuego que entró en vigor el 8 de abril “afecta a todos los frentes, incluido el Líbano”.

La ofensiva de Israel contra el Líbano, que se intensificó en la última semana, deja ya más de 3.400 muertos y 10.300 heridos desde el pasado 2 de marzo.

Trump no tardó en asegurar que si Irán respondía “no pasa nada”. No obstante, el presidente de EEUU dio pronto marcha atrás para asegurar haber convencido a Netanyahu y Hezbolá del fin de las hostilidades. “Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel”, explicó.

Netanyahu había anunciado durante la jornada que había dado orden de atacar a Hezbolá en Beirut en represalia por los ataques del grupo, como el que costó la vida a un soldado en la zona del castillo cruzado de Beaufort, tomado el domingo por las tropas israelíes.

Posteriormente, el Ejército israelí emitió órdenes de evacuación para Dahiyé, los barrios del sur de Beirut, considerado bastión de Hezbolá, en previsión de nuevos bombardeos.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates.