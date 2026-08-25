Trump califica a los líderes canadienses como “payasos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó esta semana la presión sobre Canadá y advirtió de que las consecuencias serán “mucho peores” si Ottawa no modifica su posición, en un nuevo episodio de tensión comercial entre ambos países. El mandatario estadounidense dirigió sus críticas al primer ministro canadiense, Mark Carney, y al gobernador de Ontario, Doug Ford, a quienes calificó de responsables de la actual situación.

Trump afirmó que Canadá depende de Estados Unidos para buena parte de sus ingresos y señaló que una parte importante de la electricidad, el petróleo y el gas que recibe el país vecino se transporta a través de territorio estadounidense. En este contexto, acusó a las autoridades canadienses de comportarse como “payasos” y reclamó que alguien las obligase a “entrar en vereda”.

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de que el presidente anunciase una nueva subida de aranceles. Estados Unidos elevará hasta el 50% los gravámenes aplicados a los automóviles, camiones, componentes de automoción y acero procedentes de Canadá a partir del 1 de enero de 2027. Trump vinculó la decisión al fracaso de las recientes negociaciones comerciales entre los dos países. El presidente estadounidense sostuvo además que Canadá «no podría sobrevivir» sin Estados Unidos y volvió a referirse a Carney como “gobernador”, pese a que había afirmado durante la misma jornada que Canadá dejaría de ser tratado como un estado estadounidense.

El vicepresidente, JD Vance, respaldó la posición de Trump y aseguró que los canadienses dependen de la economía estadounidense “mucho más” de lo que el estado de Maine depende de Canadá. A mayores, el presidente de Estados Unidos planteó cambiar el nombre del lago Ontario para que se llame lago América. “Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, ya que no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario”, afirmó.

Le Blanc

Preguntado por esta cuestión el ministro canadiense de Comercio entre Estados Unidos y Canadá, Dominic LeBlanc, dijo que el Ejecutivo de Mark Carney no entrará a las provocaciones retórica que lleguen de lado estadounidense. “Como Gobierno federal, decidimos hace meses no responder a las publicaciones diarias en redes sociales, ya sean del presidente, de los ministros de su gabinete o de otros”, manifestó en una entrevista en la cadena estadounidense CNBC. LeBlanc señalaba así que ante el choque verbal entre políticos norteamericanos de las últimas horas, el Gobierno canadiense está centrado en “hacer todo” para fortalecer la economía nacional y “mantener una relación constructiva con el Gobierno de Estados Unidos”. “Hemos decidido deliberadamente no responder, como Gobierno federal, a algunas de las cuestiones que se plantean tanto de nuestro lado como del suyo de la frontera”, reconoció.