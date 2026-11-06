Trump cree que Irán “tardará 25 años en reconstruir el país”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus declaraciones a medios de comunicación desde la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Irán necesitará 25 años para “reconstruir” el país tras la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático y destacó que “pronto” decidirá si procede a “destruir el resto del país”, en medio de las especulaciones sobre un posible reinicio de la ofensiva.

“Creo que les llevará 25 años reconstruir el país”, señaló Trump ayer desde la Casa Blanca. “Preferiría no destruir el resto del país, si fuera posible, pero quizá tenga que hacerlo. Pronto lo sabrán”, agregó, antes de especificar que en estos momentos Washington debe “tomar una decisión y ver si se quiere ir más allá”.

Así, destacó que la situación actual “es virtualmente una ocupación” de Irán por parte de Estados Unidos debido a que sus fuerzas “tienen un control total” del estrecho de Ormuz y han tenido “un tremendo éxito” con el bloqueo impuesto a puertos iraníes para impedir la exportación de petróleo por parte de Teherán.

Trump subrayó además que Irán tiene unas capacidades militares reducidas a causa de la ofensiva de Estados Unidos e Israel y destacó que “no ha muerto nadie (en las filas estadounidenses) en seis o siete meses”. En este sentido, expresó su pesar por la muerte de 18 militares en el marco del conflicto, si bien comparó esta cifra con las registradas en guerras como las de Vietnam o Afganistán.

"La política actual funciona"

Por ello, esgrimió que la política actual “está funcionando” y reiteró que Estados Unidos “obtiene más petróleo ahora que antes de que empezara la guerra” debido al control que ejerce actualmente del estrecho de Ormuz.

Por otra parte, el primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, mantuvo una conversación telefónica con Trump en la que abordaron la situación de seguridad en Oriente Próximo y en la que el mandatario iraquí aseguró que su país no permitirá que su territorio sea utilizado como plataforma para lanzar ataques contra Estados vecinos. Ambos líderes analizaron la evolución de los acontecimientos en la región y las perspectivas de la próxima fase, coincidiendo en la necesidad de impulsar la coordinación y las consultas bilaterales frente a los desafíos actuales.