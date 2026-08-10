Trump exige a Irán una indemnización por las muertes y daños causados a Estados Unidos

Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, en una imagen de archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que exigirá a Irán una compensación económica por las víctimas y los daños que atribuye al régimen iraní y que incorporará esta demanda a las futuras negociaciones entre ambos países.

Trump reaccionó así después de que Teherán reclamase a Washington una indemnización por las consecuencias de la guerra y estableciese varias condiciones para avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Es una idea interesante”, afirmó el mandatario estadounidense en su red social Truth Social, antes de asegurar que también exigirá compensaciones a Irán por las personas que, según sostiene, han muerto o resultado heridas como consecuencia de acciones atribuidas a Teherán.

Trump quiere incluir la indemnización en las negociaciones

El presidente estadounidense aseguró que ha dado instrucciones a sus representantes para que incluyan esta exigencia “en todas y cada una” de las futuras negociaciones con Irán.

Trump amplió además sus reclamaciones a distintos episodios ocurridos durante las últimas décadas. Entre ellos citó el atentado contra el destructor estadounidense USS Cole en 2000, en el que murieron 17 militares estadounidenses y que Washington atribuyó a Al Qaeda, aunque Trump también ha señalado a Irán por su presunta implicación.

El mandatario reclamó asimismo compensaciones para las familias de manifestantes fallecidos durante la represión de protestas en Irán y extendió sus acusaciones a Líbano, Siria, Yemen y Gaza, territorios en los que responsabiliza a Teherán de muertes y daños.

Irán también reclama una compensación a EEUU

Las declaraciones de Trump llegan después de que Irán difundiese una lista de exigencias para reabrir el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas.

Entre las condiciones planteadas por Teherán figuran el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la liberación de activos iraníes congelados y una compensación por los daños provocados por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

El estrecho permanece bloqueado como consecuencia del conflicto, lo que mantiene bajo presión una de las principales vías de transporte energético del planeta. Antes de la guerra, por Ormuz transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado mundial.

Las negociaciones sobre Ormuz se complican

El intercambio de exigencias entre Washington y Teherán aleja la posibilidad de un acuerdo inmediato para recuperar la normalidad en el estrecho.

Irán ha asegurado que la reapertura de la vía marítima estará condicionada al cumplimiento de sus demandas, mientras que el Gobierno estadounidense mantiene la presión económica sobre Teherán.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha descartado además reanudar formalmente el diálogo con Washington mientras continúen, a su juicio, las violaciones de los acuerdos alcanzados anteriormente. Aunque ambos países han mantenido intercambios de mensajes a través de intermediarios, Teherán insiste en que estos contactos no constituyen una negociación formal.

En este contexto, las nuevas reclamaciones de Trump añaden otro obstáculo a unas conversaciones que ya se encontraban estancadas y complican todavía más un posible acuerdo para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.