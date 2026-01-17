Trump impondrá nuevos aranceles a ocho países europeos en represalia por su presencia en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 1 de febrero impondrá aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, como represalia por su participación en maniobras militares en Groenlandia, territorio cuya adquisición sigue reclamando Washington.

Trump calificó estos ejercicios, enmarcados en la llamada Operación Resistencia Ártica, como una amenaza para la seguridad mundial, y advirtió de que los aranceles subirán hasta el 25% en junio si no se alcanza un acuerdo para la “compra total y completa” de la isla.

El mandatario sostuvo que Dinamarca es incapaz de defender Groenlandia frente a China y Rusia, y aseguró que solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad del territorio, clave para el funcionamiento de su sistema defensivo, la “Cúpula Dorada”.

Pese a la dureza del anuncio, Trump dejó abierta la puerta a una negociación, siempre bajo sus propias condiciones, con los países afectados y con el Gobierno danés.