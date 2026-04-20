Trump presiona a Irán y les insta a que acudan a negociar

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reprochó a Estados Unidos su comportamiento “no constructivo y contradictorio” en medio de los intentos diplomáticos para una nueva ronda de contactos entre ambos países. “El comportamiento no constructivo y contradictorio de los responsables de Estados Unidos durante los últimos días nos dejan un amargo mensaje: quieren que Irán se rinda. El pueblo iraní no se va a doblegar”, advirtió Pezeshkian en un mensaje publicado en redes sociales.

Más concretamente con respecto a las conversaciones, el mandatario iraní argumentó que “el cumplimiento de los compromisos es la lógica de cualquier diálgo” y recordó la “histórica desconfianza” que existe en Irán con respecto al comportamiento y la actuación del Gobierno de Estados Unidos. Los contactos directos con Washington no tienen precedentes desde la Revolución Islámica, pero no lograron por el momento cerrar la brecha para que dos de estos grandes antagonistas internacionales puedan salvar más de 40 años de rivalidad e Irán ni siquiera confirmó su intención de participar en esta segunda ronda de negociación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que la delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, JD Vance, se encontraba de camino a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones de paz, al tiempo que avisó a Teherán de que “no juegue” con la iniciativa después de que no haya aclarado si participará en la nueva ronda. “Supongo que, a estas alturas, nadie está jugando juegos”, señaló Trump después de que Irán ayer indicase que por ahora “no ha tomado una decisión” sobre si participar en una segunda ronda de conversaciones con Washington, tras reiterar que “no es serio” en sus esfuerzos diplomáticos por sus acciones en el terreno.

Implicación personal

Ante la nueva ronda de contactos, el mandatario estadounidense se abrió a participar en las negociaciones de forma personal, asegurando que “no tiene ningún problema” en reunirse con dirigentes iraníes. “Si quieren reunirse, y tenemos gente muy capaz - pero no tengo ningún problema en reunirme con ellos”, apuntó.

Así las cosas, Trump recalcó que en el centro de las negociaciones que se esperan en Islamabad están las ambiciones nucleares de Irán, incidiendo en que la línea roja de Washington para cualquier acuerdo es que el país asiático debe “deshacerse de sus armas nucleares”. “Es todo muy simple. No habrá arma nuclear”, señaló. La incertidumbre rodea la cita en Pakistán, si bien, según apuntan otros medios estadounidenses como la cadena Fox, el presidente estadounidense considera que se puede alcanzar un acuerdo en esta segunda cita.

Trump también afirmó que considera “altamente improbable” que haya una prórroga del alto el fuego de dos semanas que expira en la tarde del miércoles si no se alcanza un acuerdo. “Es altamente improbable que lo prolongue”, respondió al ser preguntado por la tregua anunciada el 7 de abril. De hecho, subrayó que la tregua termina “el miércoles por la tarde, hora de Washington”.