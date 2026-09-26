Trump rechaza la "inaceptable" propuesta de Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó este sábado su rechazo a la última propuesta de Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y la calificó de “inaceptable”.

“Rechazo su propuesta. Quieren llegar a un acuerdo en el que reabren de inmediato el estrecho porque están perdiendo, de mucho”, afirmó Trump en respuesta a preguntas de la prensa antes de partir desde la Casa Blanca hacia un partido de la liga universitaria de fútbol americano en el Neyland Stadium de Knoxville, Tennessee.

“Quieren llegar a un acuerdo y creo que eso es bueno. Yo también quiero un acuerdo, pero ese acuerdo sería inaceptable”, añadió el mandatario estadounidense. El viernes, el Gobierno iraní planteó una iniciativa basada en el memorándum de entendimiento de Islamabad que incluía el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.

Desconfianza hacia EEUU

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo “desconfiar” de Estados Unidos en el marco de los procesos de negociación abiertos entre las partes, habida cuenta de “los repetidos ataques y sanciones impuestas tras cada conversación”, pero pidió a las autoridades estadounidenses presentar una respuesta al plan propuesto para reabrir el estrecho de Ormuz.

“Ya no confiamos en las conversaciones con Washington”, afirmó el presidente iraní en declaraciones a la cadena de televisión Al Jazeera, donde recalcó que Qatar y Pakistán siguen mediando entre las partes y “entregando a Washington los mensajes de Teherán”.

Las autoridades de Estados Unidos habían dicho poco antes tener “todas las cartas a su favor” a la hora de lograr un posible acuerdo con Irán, después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, hubiera asegurado que el país “cumplirá con todo aquello a lo que se comprometa” si Washington acepta la última propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó en una rueda de prensa que la Administración del presidente Donald Trump “ha sido clara desde el principio” respecto a la situación con Irán, pero no se aventuró a dar más información sobre cuáles serán los próximos movimientos en el marco de las negociaciones.

“Los objetivos han sido los mismos desde el inicio. El régimen iraní no puede tener armas nucleares y necesitamos ver acciones concretas que respalden estas palabras. Cualquier acuerdo futuro se basará en acciones”, indicó.

“Lo mismo ocurrió con el memorando de entendimiento anterior y lo mismo sucederá ahora. Necesitamos ver acciones reales que garanticen el cumplimiento de estos objetivos. El presidente Trump está tomando medidas”, afirmó.