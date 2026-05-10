Trump rechaza en su totalidad la última propuesta iraní para terminar con la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que la última propuesta que ha recibido de Irán para poner fin a la guerra es “totalmente inaceptable”, pocas horas después de recibir la última contrapropuesta de Teherán.

“Acabo de leer la respuesta de los supuestos "representantes" de Irán. No me gusta nada. Es totalmente inaceptable”, ha escrito en su plataforma Truth Social en un escueto mensaje sin hacer más comentarios al respecto.

Aunque la contraoferta iraní no se ha dado a conocer públicamente, fuentes próximas explicaron al Wall Street Journal que Teherán ofrecía transferir parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido a un tercer país, pero rechazaba la idea de desmantelar sus instalaciones nucleares, como exigía Estados Unidos.

La primera respuesta de Irán al rechazo de Trump ha llegado igualmente desde fuentes oficiales bajo condición de anonimato a la agencia semioficial Tasnim, estrechamente vinculada a la Guardia Revolucionaria, que han restado importancia a la negativa del “autodenominado” presidente estadounidense.

“Acabamos de ver la reacción del autodenominado presidente de Estados Unidos ante la respuesta de Irán. No tiene importancia; nadie en Irán redacta propuestas para complacer a Trump”, aseguran estas fuentes. “El equipo negociador debería elaborar propuestas únicamente en defensa de los derechos del pueblo iraní y, si Trump no está satisfecho con ellas, naturalmente, mejor”, han añadido.

Una segunda declaración anónima, publicada por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, insiste en dos aspectos. El primero, que aceptar las propuestas de Trump habría representado una “rendición ante los excesos” del presidente de EE. UU.; y, segundo, que Teherán insiste en ver satisfechas otras dos exigencias: “la necesidad de que Estados Unidos pague reparaciones de guerra y la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz”, han explicado.

Antes de publicar su mensaje, el presidente de Estados Unidos intercambió brevemente pareceres con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El contenido de la conversación no ha trascendido, pero en una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS, emitida este domingo, Netanyahu avisó de que el conflicto con Irán, a pesar del alto el fuego en vigor, “todavía no ha terminado”.

“Aún quedan plantas de enriquecimiento que deben desmantelarse. Aún hay grupos afines a Irán que lo apoyan. Aún pretenden producir misiles balísticos”, indicó el primer ministro. “Hemos debilitado gran parte de estos recursos, pero siguen ahí, y aún queda trabajo por hacer”, advirtió.