Trump suspende las nuevas sanciones contra Rusia y aumenta la tensión con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido suspender la aplicación del último paquete de sanciones contra Rusia, aprobado por el Congreso hace un mes y cuya entrada en vigor estaba prevista próximamente. La Casa Blanca justifica la medida alegando que responde al "interés nacional" estadounidense.

La orden ejecutiva firmada este viernes establece que las restricciones permanecerán paralizadas "hasta nuevo aviso", sin concretar una fecha para su posible reactivación.

Las sanciones formaban parte de la denominada Ley Graham, promulgada a mediados de septiembre tras recibir el respaldo de ambos partidos en el Congreso. Su objetivo era incrementar la presión económica sobre Moscú por la guerra en Ucrania, especialmente mediante medidas contra los principales compradores de petróleo y gas rusos.

La legislación también contemplaba la posibilidad de imponer aranceles a países como China e India por sus relaciones comerciales energéticas con Rusia.

Un acercamiento a Moscú y nuevas críticas a Zelenski

La suspensión de las sanciones se produce después del reciente acuerdo anunciado por Washington para importar diésel ruso pese a las restricciones vigentes, en un contexto de acercamiento entre las administraciones estadounidense y rusa.

Al mismo tiempo, Trump ha endurecido sus declaraciones contra el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cuyo liderazgo ha cuestionado públicamente.

En las últimas horas, el mandatario estadounidense ha afirmado que Zelenski "no es un buen tipo" para negociar con la Casa Blanca y ha asegurado que, si finalmente se alcanza "algún tipo de acuerdo, no será con él".

Trump también ha acusado al presidente ucraniano de "no querer (nunca) llegar a un acuerdo", unas declaraciones que han sido recibidas favorablemente por el Kremlin.

La decisión de paralizar las sanciones supone un nuevo giro en la posición de Washington respecto al conflicto, al reducir la presión económica sobre Rusia mientras aumentan las discrepancias con el Gobierno ucraniano.