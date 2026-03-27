La Unión Europea acuerda la reforma que estrecha el control sobre plataformas como Shein

La Unión Europea acordó una reforma de la política aduanera común que busca simplificar y agilizar los trámites, pero también estrechar el control sobre vendedores y plataformas “online” como Shein y Temu, que serán responsables de que los productos que introducen en el mercado común cumplen las normas de la UE y se expondrán a multas si caen en incumplimientos sistemáticos.

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, calificó de “histórico” el acuerdo alcanzado entre los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos), porque supone un “paso transformador hacia un sistema más unificado y moderno”.

Acordó un primer paso por el que a partir del próximo julio se aplicará un arancel de 3 euros a los paquetes de bajo valor

La reforma, que necesitará en los próximos meses el visto bueno formal de los Veintisiete y de la Eurocámara para entrar en vigor, creará una plataforma central de gestión de datos y favorecerá la coordinación entre los Estados miembro desde la Autoridad Aduanera europea (EUCA, por sus siglas en inglés), cuya sede peleó Málaga pero que finalmente se alojará en la ciudad francesa de Lille.

Como un primer paso hacia esta reforma cuya ratificación está aún por realizar, la Unión Europea acordó un primer paso el pasado diciembre por el que a partir del próximo julio se aplicará un arancel de 3 euros a los paquetes de bajo valor (menos de 150 euros), como solución temporal que elimina la exención de gravamen sobre este tipo de compras hasta que entre en vigor la reforma definitiva.

Otra de las claves de la reforma se centra en hacer “responsables” a los operadores de las mercancías que introducen en la Unión Europea.