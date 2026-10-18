Vídeo | Más de 1.200 detenidos y 150 policías heridos en una jornada de protestas con destrozos en Francia

Las multitudinarias protestas registradas este sábado en Francia han dejado más de 1.200 personas detenidas y 150 policías heridos, según el balance ofrecido por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tras una jornada marcada por los disturbios en distintas ciudades del país.

Las movilizaciones, convocadas para denunciar el elevado coste de la vida, el deterioro de la educación pública y la violencia policial, entre otras reivindicaciones, han derivado en enfrentamientos que han obligado a desplegar un amplio dispositivo de seguridad.

En una comparecencia a última hora del sábado, Lecornu ha vinculado las detenciones con "perfiles extremadamente peligrosos" y ha calificado de "milagro" que el balance de heridos no haya sido todavía más grave.

Lecornu acusa a La Francia Insumisa de apoyar los disturbios

El primer ministro ha aprovechado su visita a los agentes desplegados en el centro de París para cargar contra La Francia Insumisa, el partido liderado por Jean-Luc Mélenchon, al que acusa de "estar del lado de los alborotadores".

"O se está del lado de la República --y, por tanto, de las fuerzas del orden, de quienes protegen a las personas y sus bienes y hacen cumplir la ley-- o del lado de los alborotadores", ha afirmado.

Lecornu considera que las protestas han alcanzado un "punto de no retorno" y ha insistido en que "ha llegado el momento de elegir bando", en una referencia directa a la formación de Mélenchon.

Las declaraciones se producen en medio del enfrentamiento político entre el Gobierno francés y la izquierda, intensificado desde el inicio de las movilizaciones estudiantiles y con la vista puesta en las elecciones generales previstas para abril y mayo de 2027.