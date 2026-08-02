Vídeo | Así fue el accidente aéreo de dos helicópteros que combatían un incendio al oeste de Atenas

Dos helicópteros colisionaron durante las labores de extinción de un incendio forestal en la zona de Porto Germeno, al oeste de Atenas.

Dos helicópteros que participaban este domingo en las labores de extinción de un grave incendio forestal en la región del Ática, al oeste de Atenas, chocaron en pleno vuelo, provocando la muerte de dos de sus tripulantes. Los otros dos ocupantes del segundo aparato resultaron heridos.

El accidente tuvo lugar en la zona de Psatha, cerca de Porto Germeno, mientras los helicópteros trabajaban para contener un fuego que avanza con rapidez debido a las fuertes rachas de viento. Cada aeronave llevaba dos personas a bordo. Uno de los aparatos perdió el control tras la colisión y se precipitó al suelo.

Según las informaciones disponibles, entre los fallecidos se encuentran un piloto rumano y un copiloto griego. Los dos ocupantes del otro helicóptero fueron trasladados a un hospital con heridas leves.

Un incendio que amenaza a Atenas

El fuego se declaró hace varios días en la región de Beocia y ha avanzado decenas de kilómetros hacia el este, hasta alcanzar el Ática. Las llamas han afectado ya a unas 10.000 hectáreas y han obligado a evacuar a miles de personas de distintas localidades.

La situación se ha complicado por los fuertes vientos, que han dificultado el trabajo de los medios aéreos. Las llamas amenazan zonas habitadas y áreas industriales próximas a Mégara, situada a unos 35 kilómetros del centro de Atenas, mientras los equipos de emergencia tratan de frenar su avance.

En el dispositivo participan cientos de bomberos y numerosos medios terrestres y aéreos. Además de este incendio, los servicios de emergencia griegos combaten otros focos activos en distintos puntos del país.

El siniestro ha vuelto a poner de manifiesto la extrema dificultad de las labores aéreas de extinción, especialmente cuando los helicópteros deben operar a baja altura entre el humo y con condiciones meteorológicas adversas.

Dos helicópteros colisionaron durante las labores de extinción de un incendio forestal en la zona de Porto Germeno, al oeste de Atenas.