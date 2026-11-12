Vídeo | Al menos cinco heridos en un tiroteo en un barrio de Washington, cerca de la Casa Blanca

Despliegue policial en el barrio de Logan Circle de Washington tras el tiroteo que dejó cinco personas heridas.

Cinco personas han resultado heridas por disparos en un tiroteo registrado este jueves en Logan Circle, un barrio de Washington situado a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Casa Blanca. La Policía mantiene un amplio operativo en la zona para localizar al responsable, que todavía no ha sido detenido.

Los disparos se produjeron en las inmediaciones de la calle 15, donde se encuentran un gimnasio, varias viviendas y establecimientos comerciales. Según Brooke Pinto, integrante del Concejo Municipal de Washington D. C., el tiroteo tuvo lugar tanto dentro como fuera de un gimnasio. La concejal confirmó que varias personas habían sido alcanzadas por los disparos.

Las primeras informaciones policiales apuntaban a cuatro víctimas, pero posteriormente las autoridades elevaron a cinco el número de personas tiroteadas. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas del suceso.

Amplio despliegue policial

La Policía ha pedido a los ciudadanos que eviten acercarse a la manzana 1500 de la calle 15, que permanece parcialmente acordonada. Las calles próximas también han sido cortadas al tráfico mientras los agentes trabajan para esclarecer lo ocurrido y localizar al sospechoso.

La Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha enviado efectivos para colaborar en el dispositivo de emergencia.

Según informaciones de medios estadounidenses, el operativo ha movilizado a numerosos cuerpos policiales y servicios de emergencia. También se ha informado de medidas preventivas en centros educativos de la zona.

Por ahora, la identidad del autor de los disparos y el móvil del ataque siguen sin esclarecerse.