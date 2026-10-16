Vídeo | Cinco muertos, entre ellos tres niños, en un tiroteo en una escuela de Estados Unidos

Un tiroteo registrado este jueves en la escuela primaria Silver Rail, en Oregón (Estados Unidos), ha dejado cinco fallecidos, entre ellos tres niños de cinco, ocho y once años, una profesora y el propio atacante, un joven de 16 años residente en la localidad.

Además, un menor de siete años y un profesor de 54 permanecen en estado crítico tras ser trasladados al hospital St. Charles Bend, según la información facilitada por las autoridades.

El jefe de Policía, Mike Krantz, ha explicado que el atacante logró acceder al centro educativo disparando contra las puertas, que se encontraban bloqueadas. La agresión terminó cuando un ciudadano que presenció la entrada del sospechoso lo siguió hasta el interior de las instalaciones y se enfrentó a él, logrando abatirlo a tiros.

El tiroteo comenzó poco antes de las 13:00 horas

La primera alerta se recibió a las 12:59 horas del jueves (21:59 en la España peninsular), cuando una persona denunció que habían disparado varias veces contra su vehículo con un arma larga. En los minutos siguientes, numerosas llamadas alertaron de la presencia del tirador dentro del colegio. A las 13:01 horas se decretó el cierre de emergencia y, apenas un minuto después, llegaron los primeros agentes, que confirmaron la muerte del atacante y aseguraron el recinto.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Por el momento, no han precisado el tipo de arma utilizada ni si el agresor tenía alguna relación previa con el centro educativo.

Suspendidas las clases y apoyo psicológico a las familias

Tras el ataque, se estableció un dispositivo para reunir a los estudiantes con sus familiares en la iglesia Journey Church. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ha destacado la actuación del personal escolar, los equipos de emergencia y el ciudadano que "intervino heroicamente para evitar una mayor pérdida de vidas".

Por su parte, la alcaldesa de Bend, Melanie Kebler, y el superintendente escolar, Steve Cook, han anunciado la suspensión temporal de las clases y la puesta en marcha de un servicio de apoyo psicológico para las familias y trabajadores afectados por la tragedia.