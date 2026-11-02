Vídeo | Nueve personas mueren al estrellarse un jet privado en Palm Beach, Florida

Un jet privado se estrelló este domingo en una zona residencial de Palm Beach al sur de Florida, en Estados Unidos, provocando una enorme bola de fuego. El accidente ha dejado nueve personas muertas, según ha confirmado el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy.

El avión privado, un Learjet 60, había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía hacia las Bahamas. El avión se precipitó contra el suelo cerca de una carretera transitada y de varias viviendas, dejando un cráter en el pavimento y una gran columna de humo negro.

Las imágenes difundidas muestran cómo el aparato desciende rápidamente antes de impactar contra el suelo y convertirse en una bola de fuego. El accidente se produjo en las inmediaciones de la avenida Military Trail, cerca de la Décima Avenida Norte, en el condado de Palm Beach.

Una emergencia antes del impacto

Según las primeras informaciones, la piloto había comunicado a los controladores aéreos problemas relacionados con la formación de hielo y las turbulencias durante el vuelo. La tripulación solicitó ganar altitud, pero poco después la aeronave inició un descenso pronunciado.

La piloto llegó a declarar una emergencia antes del impacto. En la grabación se llega a escuchar a la piloto desesperada pidiendo ayuda "Joder, nos vamos a estrellar", poco después su última palabras ante la torre de control fueron, "nos estamos quedan sin tiempo". La causa del accidente todavía no ha sido determinada y las autoridades mantienen abierta la investigación.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encargarán de esclarecer lo ocurrido. El jet privado descendió 8.000 metros en apenas 76 segundos antes de impactar contra el pavimento

Evacuaciones en una zona residencial

El accidente se produjo cerca de una comunidad de casas móviles y de una vía con tráfico, lo que obligó a movilizar a numerosos equipos de emergencia.

Las autoridades evacuaron a alrededor de 600 residentes de una comunidad próxima mientras se desarrollaban las labores de investigación. Por el momento, no se han comunicado víctimas mortales ni heridos en tierra.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el siniestro como un accidente de gran magnitud y destacó la violencia del impacto.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que el jet privado se precipitó contra el suelo.