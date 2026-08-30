Vídeos | Un ferry con 270 personas a bordo naufraga frente a la costa norte de Chipre
OPERATIVO DE RESCATE
El barco comenzó a hundirse a unos dos kilómetros de la costa de Kyrenia poco después de zarpar, mientras efectivos de la Guardia Costera, helicópteros y embarcaciones privadas trabajan para rescatar a los pasajeros y localizar al resto de ocupantes
Un ferry con unas 270 personas a bordo ha naufragado este domingo frente a la costa de Kyrenia, en el norte de Chipre, poco después de abandonar el puerto con destino a Taşucu, en la provincia turca de Mersin. Las autoridades locales han activado un amplio dispositivo de búsqueda y rescate ante la gravedad del accidente.
El suceso se produjo a unos dos kilómetros de la costa de Kyrenia, cuando la embarcación comenzó a hundirse por causas que todavía se desconocen. Las primeras informaciones apuntan a que se trata del buque Diana, perteneciente a la compañía Filo Maritime, aunque otras fuentes se refieren a la embarcación como Express.
El alcalde turcochipriota de Kyrenia, Murat Senkul, confirmó que en el barco viajaban 270 personas entre pasajeros y miembros de la tripulación y calificó la situación de "grave".
Amplio operativo de rescate
Tras recibir el aviso, tres embarcaciones de la Guardia Costera, helicópteros y varias naves privadas se desplazaron hasta la zona para participar en las labores de auxilio. También se movilizaron ambulancias y los hospitales de la región fueron puestos en alerta ante la posibilidad de recibir heridos.
Las imágenes difundidas tras el accidente muestran a varios pasajeros siendo trasladados en embarcaciones hacia la costa. Según las informaciones disponibles, algunos de los afectados han tenido que ser evacuados a centros hospitalarios, incluidos los casos más graves, que estarían siendo trasladados a Nicosia, la capital de Chipre.
El alcalde de Kyrenia señaló que los equipos de emergencia habían logrado contactar y localizar a 159 personas de las que figuraban en el registro de pasajeros, mientras continúa la búsqueda del resto de ocupantes.
Por el momento, no existe un balance oficial de víctimas y tampoco se han aclarado las causas que provocaron el naufragio.
El vicepresidente de Turquía, Cevdet Yılmaz, aseguró que las autoridades de la República Turca del Norte de Chipre y de Turquía mantienen desplegados todos los medios disponibles y que la prioridad es rescatar a los pasajeros y a la tripulación.
La operación permanece activa mientras los equipos de emergencia trabajan para localizar y poner a salvo a todos los ocupantes.
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