Von der Leyen cree que Rusia pretende “provocar” a la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reveló este martes un “patrón” de “provocaciones rusas contra Europa” tras los incidentes registrados en Lituania, Polonia y Dinamarca. La dirigente comunitaria afirmó que estos episodios encajan en una serie de acciones que, según dijo, buscan generar tensión en el entorno europeo.

Von der Leyen se refirió a varios sucesos ocurridos en los últimos días. Entre ellos mencionó el lanzamiento de bengalas desde una fragata rusa contra un helicóptero militar danés que realizaba una misión frente a las costas de Dinamarca. Según las autoridades danesas, el aparato estaba llevando a cabo una operación de rutina cuando la embarcación rusa lanzó dos bengalas en su dirección. El Gobierno danés calificó el incidente de inaceptable y aseguró que había trasladado su protesta a Moscú.

Además, el Ejército polaco recuperó otro dron en la zona costera de Rusinowo. Tras las críticas a Rusia, el asesor del Kremlin, Nikolái Pátrushev, afirmó que Polonia dejaría de existir “en dos o tres días” en caso de ataque contra Rusia. La presidenta de la Comisión Europea también aludió a lo ocurrido en Lituania, donde cazas de la OTAN interceptaron un dron cerca de Kaunas. La aeronave no tripulada fue detectada en las proximidades de la ciudad y obligó a activar el protocolo de respuesta. Los aviones de la Alianza identificaron el dron y lo escoltaron fuera del espacio aéreo lituano. Las autoridades locales señalaron que el incidente se produjo en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la región.

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Además, Von der Leyen mencionó las acusaciones formuladas contra Rusia por un ataque a un tren que tuvo lugar después de otro en el que viajaban políticos europeos. Según las denuncias, el segundo ataque se produjo en circunstancias similares y generó inquietud entre los responsables europeos. Moscú rechazó las acusaciones y aseguró que no tenía ninguna responsabilidad en los hechos. Las autoridades rusas afirmaron que se trataba de señalamientos infundados y negaron cualquier implicación. La presidenta de la Comisión Europea sostuvo que estos episodios, tomados en conjunto, reflejan un patrón que, según dijo, “Europa no puede ignorar”. Subrayó Von der Leyen que la Unión Europea debía mantenerse vigilante ante acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de sus Estados miembros. Von der Leyen insistió en que la UE seguirá apoyando a los países afectados y defendiendo la estabilidad en la región.