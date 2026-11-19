Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladimir Putin, han acordado abrir un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas atómicas. Los tres dirigentes han alcanzado este miércoles un entendimiento común durante una histórica reunión trilateral celebrada en Shenzhen, en el sur de China, en la que también han defendido la reforma de Naciones Unidas, la estabilidad del suministro energético mundial y el respeto a las inmunidades de los representantes de los Estados frente a organismos internacionales como el Tribunal Penal Internacional (TPI).

El encuentro, que se ha prolongado durante aproximadamente una hora y media, ha reunido a los líderes de las tres principales potencias nucleares en una cita sin precedentes por su formato. Al término de la reunión, han difundido una declaración conjunta de cuatro puntos en la que establecen las principales líneas de entendimiento alcanzadas.

Uno de los asuntos centrales ha sido la amenaza nuclear. Los tres presidentes han coincidido en que "una guerra nuclear no se puede ganar y que nunca debe librarse", una afirmación con la que han respaldado la necesidad de mantener canales de comunicación para evitar una escalada de tensiones. En este sentido, se han comprometido a "entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares".

El acuerdo supone un compromiso de diálogo entre Washington, Moscú y Pekín en una materia especialmente sensible para la seguridad internacional, dado el peso de sus arsenales atómicos y su influencia en el equilibrio estratégico mundial.

Compromiso para reformar Naciones Unidas

La reforma de Naciones Unidas ha sido otro de los puntos incluidos en la declaración conjunta. Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin han expresado su compromiso con la transformación de la organización internacional, con el propósito de mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos globales.

Los tres dirigentes consideran que la ONU debe poder "responder de manera más eficaz a los desafíos mundiales y cumplir plenamente su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales". La declaración, recogida por la agencia rusa TASS, no concreta qué cambios institucionales respaldarían ni cómo se llevaría a cabo esa reforma.

La posición compartida por las tres potencias resulta especialmente relevante por el papel que desempeñan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde China, Estados Unidos y Rusia cuentan con derecho de veto como miembros permanentes.

Energía y críticas al Tribunal Penal Internacional

El suministro energético mundial figura también entre los asuntos abordados en Shenzhen. Los tres países han defendido la necesidad de garantizar un abastecimiento estable de energía y han expresado su intención de "aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países".

La declaración subraya así la importancia de mantener la estabilidad de los mercados energéticos y asegurar el acceso a los productos petrolíferos, en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas y la preocupación por la seguridad del suministro.

Otro de los puntos de coincidencia ha sido el relativo al sistema internacional de justicia. Los tres presidentes han defendido el "principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales" y han advertido de que el Tribunal Penal Internacional y otros organismos similares no deben abusar de sus competencias.

La declaración no desarrolla las consecuencias prácticas de esta posición, pero supone un cuestionamiento compartido de determinadas actuaciones de los organismos internacionales cuando afectan a representantes de los Estados.

Ucrania y Oriente Próximo quedan fuera del acuerdo

Pese a la relevancia internacional de la reunión, las guerras de Ucrania y Oriente Próximo no aparecen en la declaración conjunta. Ambos conflictos han quedado fuera de los cuatro puntos del documento, aunque Donald Trump sí hizo referencia a la guerra en suelo europeo durante su intervención inicial.

El presidente estadounidense manifestó su expectativa de que Moscú y Kiev den pasos para avanzar hacia un acuerdo de paz, aunque el encuentro no se ha traducido en un compromiso específico de los tres países sobre el conflicto ucraniano. La ausencia de referencias concretas a estas guerras contrasta con el alcance de la cita, que ha concentrado la atención internacional por reunir en una misma mesa a los dirigentes de las tres principales potencias nucleares.

La reunión de Shenzhen se ha cerrado, por tanto, con un acuerdo básico sobre la necesidad de reducir los riesgos nucleares y mantener el diálogo, además de posiciones compartidas sobre la reforma de Naciones Unidas, la energía y el alcance de la justicia internacional. Un entendimiento que recuerda, por su dimensión geopolítica, a otros encuentros entre grandes potencias que marcaron el rumbo de las relaciones internacionales durante el siglo XX.