Los animales fueron rescatados del agua del Miño utilizando una zódiac.
Los animales fueron rescatados del agua del Miño utilizando una zódiac. | Alán Pérez

Galería | Rescate de cerdos en el río Miño tras el vuelco del camión que los transportaba, en fotos

NOGUEIRA DE RAMUÍN

Un camión que transportaba decenas de cerdos volcó en la mañana de este lunes en la N-120, a la altura de Nogueira de Ramuín. El conductor resultó herido y parte del ganado acabó en las aguas del río Miño. Los servicios de emergencia de Pereiro de Aguiar y bomberos de San Cibrao das Viñas acudieron al rescate.

El tráiler volcó en la N-120 a la altura de A Carballeira provocando que su remolque se abriera y varios cerdos que transportaba terminaron ahogados y flotando en el río Miño.

El accidente de tráfico obligó a los servicios de emergencia de Pereiro de Aguiar y bomberos de San Cibrao das Viñas a utilizar medios acuáticos para retirar los cuerpos del agua.

Bomberos y servicios de emergencia recorrieron el río Miño a bordo de una zodiac para ir atando y arrastrando los cuerpos sin vida de los cerdos ante la mirada del conductor del camión que transportaba la carga. A lo largo de la tarde, una grúa se trasladó al lugar del siniestro para trabajar en las tareas de remolque e izar el trailer de gran tonelaje que quedó con las ruedas hacia arriba volcado en la cuneta.

En estas imágenes de Alan Pérez se puede ver cómo sucedió este aparatoso accidente:

Galería | Así fue el accidente en la N-120 que se saldó con varios cerdos en el Miño, en fotos
1/15 La cabina del tráiler implicado en el accidente ruedas arribas tras el suceso. | Alán Pérez
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2/15 Restos del remolque que transportaba cerdos sobre el terreno en A Carballeira. | Alán Pérez
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3/15 El conductor del camión el estado en el que quedó el camión. | Alán Pérez
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4/15 Los servicios de emergencia actuando en la zona del accidente para solventar la situación y auxiliar al camionero. | Alán Pérez
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5/15 El vehículo de gran tonelaje volcado en una cuneta, en A Carballeira. | Alán Pérez
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6/15 Servicios de emergencia localizan, atan y transportan los cuerpos de los cerdos encontrados en el agua. | Alán Pérez
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7/15 A bordo de la zódiac avanzan servicios de emergencia sobre el río Miño hasta un punto donde hay más cerdos localizados. | Alán Pérez
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8/15 Un bombero y un joven indican donde se encuentra el cuerpo de uno de los cerdos ahogados en el río Miño tras el accidente. | Alán Pérez
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9/15 Las labores de rescate fueron complejas. | Alán Pérez
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10/15 Los cerdos también fueron localizados entre la maleza. | Alán Pérez
Galería | Así fue el accidente en la N-120 que se saldó con varios cerdos en el Miño, en fotos
11/15 Los servicios de emergencia utilizan cuerdas para atar y mover a los cerdos sin vida por el río Miño. | Alán Pérez
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12/15 Los bomberos rescatando los cerdos en el río Miño. | Alán Pérez
Galería | Así fue el accidente en la N-120 que se saldó con varios cerdos en el Miño, en fotos
13/15 Traslado a la orilla de los animale. | Alán Pérez
Galería | Así fue el accidente de un trailer en la N-120 que se saldó con varios cerdos flotando en el río Miño, en fotos
14/15 El remolque del tráiler es retirado de la zona del accidente mediante una grúa. | Alán Pérez
Galería | Así fue el accidente de un trailer en la N-120 que se saldó con varios cerdos flotando en el río Miño, en fotos
15/15 El tráiler accidentado en la N-120 es izado y retirado por una grúa. | Alán Pérez

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