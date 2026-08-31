Galería | Rescate de cerdos en el río Miño tras el vuelco del camión que los transportaba, en fotos

El tráiler volcó en la N-120 a la altura de A Carballeira provocando que su remolque se abriera y varios cerdos que transportaba terminaron ahogados y flotando en el río Miño.

El accidente de tráfico obligó a los servicios de emergencia de Pereiro de Aguiar y bomberos de San Cibrao das Viñas a utilizar medios acuáticos para retirar los cuerpos del agua.

Bomberos y servicios de emergencia recorrieron el río Miño a bordo de una zodiac para ir atando y arrastrando los cuerpos sin vida de los cerdos ante la mirada del conductor del camión que transportaba la carga. A lo largo de la tarde, una grúa se trasladó al lugar del siniestro para trabajar en las tareas de remolque e izar el trailer de gran tonelaje que quedó con las ruedas hacia arriba volcado en la cuneta.

En estas imágenes de Alan Pérez se puede ver cómo sucedió este aparatoso accidente: