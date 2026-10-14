LE ATRIBUYEN OTRA MUERTE
Alarma por un perro peligroso en O Barco tras matar a un yorkshire: "Lo está haciendo trizas"
LE ATRIBUYEN OTRA MUERTE
La muerte de un perro de raza yorkshire por otro de raza considerada potencialmente peligrosa en Viloira el viernes causó una fuerte preocupación en los propietarios de mascotas de O Barco de Valdeorras, los cuales comentan que ese mismo can había acabado con otro de pequeño tamaño unos días antes en las inmediaciones de Veigamuiños. Fuentes vecinales apuntaron que el último ataque se produjo en un establecimiento del citado núcleo de Viloira en el que había buscado refugio la víctima, atrapándolo con la boca y llevándolo hasta los jardines de la Casa Grande, donde lo destrozó. Al lugar acudieron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil.
Fuentes vecinales apuntaron que el perro, que dicen que podría ser de raza american standfor, deambulaba suelto por la zona, con el consiguiente peligro que suponía para otros perros e incluso para las personas.
Este ataque causó una fuerte preocupación en los muchos dueños de mascotas de la villa. Cabe recordar que, según los últimos datos disponibles, de 2023, en O Barco podían contarse 2.946 mascotas, según el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía.
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