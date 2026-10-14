Alarma por un perro peligroso en O Barco tras matar a un yorkshire: "Lo está haciendo trizas"

LE ATRIBUYEN OTRA MUERTE

El perro peligroso en O Barco mató a un yorkshire en Viloira y se le atribuye la muerte de otro perro, por lo que se temen nuevos ataques.

El parque en el que aconteció el ataque y, en pequeño, uno de los instantes.
El parque en el que aconteció el ataque y, en pequeño, uno de los instantes.

La muerte de un perro de raza yorkshire por otro de raza considerada potencialmente peligrosa en Viloira el viernes causó una fuerte preocupación en los propietarios de mascotas de O Barco de Valdeorras, los cuales comentan que ese mismo can había acabado con otro de pequeño tamaño unos días antes en las inmediaciones de Veigamuiños. Fuentes vecinales apuntaron que el último ataque se produjo en un establecimiento del citado núcleo de Viloira en el que había buscado refugio la víctima, atrapándolo con la boca y llevándolo hasta los jardines de la Casa Grande, donde lo destrozó. Al lugar acudieron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil.

Fuentes vecinales apuntaron que el perro, que dicen que podría ser de raza american standfor, deambulaba suelto por la zona, con el consiguiente peligro que suponía para otros perros e incluso para las personas.

Este ataque causó una fuerte preocupación en los muchos dueños de mascotas de la villa. Cabe recordar que, según los últimos datos disponibles, de 2023, en O Barco podían contarse 2.946 mascotas, según el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats