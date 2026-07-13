¿Sabe usted que la asociación San Cristóbal de O Barco está muy enfadada por un hurto?

¿Sabe usted que mosqueados, y mucho, están en la asociación San Cristóbal de O Barco? ¿Que mostraban este fin de semana su “profunda decepción y dolor” por el robo de cuatro osos de peluche de la decoración del Carnavrao? ¿Que amenazan con publicar los nombres de los autores, pues “la zona cuenta con cámaras de seguridad en las que habéis quedado grabados”?

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