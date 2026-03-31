Ninguna empresa opta a las mejoras de Calabagueiros

La homologación de las pistas de atletismo de Calabagueiros, en O Barco, preocupa en el Concello. Vencido el plazo, están abiertas gracias a una prórroga y en espera de que sean adecuadas a la nueva normativa. En el Consistorio son conscientes de la urgencia de acometer el proyecto de mejora que ya obra en su poder, cuya ejecución conlleva una inversión de 73.500 euros (IVA incluido). Sin embargo, la licitación inicial se cerró sin que se presentase constructora alguna.

La inexistencia de ofertas fue apuntada por el alcalde, Aurentino Alonso Araujo, quien explicó que las obras deberán realizarse en los próximos meses. “Aínda temos todo o ano, pero hai que facelas!”, apuntó en este sentido. Al quedar desierto el concurso de licitación, el Concello invitó a una constructora a asumir el proyecto de reforma, una circunstancia que no resta preocupación al equipo de gobierno. “Preocupa que non se presente ninguén”, dijo Alonso.

La dificultad de encontrar constructoras que asuman las obras públicas amenaza con perder las subvenciones de otras administraciones. Este es el caso de la mejora de las instalaciones deportivas de Calabagueiros, una actuación que está subvencionada por la Diputación Provincial, que ya hubo de conceder una prórroga para evitar que O Barco perdiese la ayuda.

“As subvencións poden perderse. É un tema complexo”, explicó el alcalde barquense, aludiendo a un problema, la imposibilidad de acudir a los concursos de licitación, que los empresarios del sector de la construcción atribuyen a la falta de personal cualificado. Esta falta de mano de obra no hace más que aumentar la preocupación de las administraciones convocantes.

Homologación de pistas

En el caso de las instalaciones deportivas de Calabagueiros, la homologación de las pistas de atletismo venció en 2025, lo que hace preciso corregir el deterioro generado por su uso y las inclemencias meteorológicas, “previamente a la nueva homologación de las mismas”, según indican los técnicos, que estimaron el plazo de ejecución en tres meses.

El proyecto contempla la reparación parcial del pavimento de la pista de atletismo, pues en determinadas zonas perdió su adherencia y amortiguación. Además, incluye el repintado integral del marcaje y señalización de la pista, así como la sustitución total del borde perimetral de la pista por uno que sea más resistente y el reemplazo de las placas de señalización colocadas sobre él. A su vez, los dos círculos de lanzamiento de peso serán demolidos y reconstruidos en el lugar que ocupan actualmente. Por otra parte, el foso de la ría será restaurado y el larguero de su obstáculo renovado. Finalmente, la antigua jaula de lanzamiento de disco y martillo desaparecerá.